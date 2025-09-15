2025 Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe gelişmeleri

2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL oldu.

Bütçe fazlası ise 96,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 11,6 milyar TL oldu. Faiz dışı fazla ise 276,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 129 milyar 594 milyon TL açık vermişti. 2025 yılı Ağustos ayında ise 96 milyar 705 milyon TL fazla verdi.

2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verilmişken, 2025 yılı Ağustos ayında 276 milyar 436 milyon TL faiz dışı fazla oluştu.

2025 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz harcamaları 179 milyar 732 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL oldu.

Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 arttı.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayına göre 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL olurken, genel bütçe vergi dışı gelirleri 113 milyar 396 milyon TL oldu.

2024 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 690 milyar 720 milyon TL iken, 2025 yılında yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL’ye ulaştı.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 891,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ise 7 trilyon 983,6 milyar TL oldu.

Bütçe açığı 907,6 milyar TL olarak kaydedildi.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 arttı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır