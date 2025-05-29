2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Zam beklentisi doğrudan Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu: Temmuz'da...

Asgari ücret zammı için gelen son dakika haberi kulisleri hareketlendirdi. Milyonlarca vatandaş "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da zam var mı?" sorularına yanıt ararken, tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yaz aylarının başında genci, yaşlısı, evlisi, bekarı asgari ücret zammı umuduyla yatıp kalkmaya başlarken, milyonları umutlandıran haber kulislere düştü.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENTİSİ ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Kamuoyunda süren asgari ücret zammı için yürütülen tartışmaları ve kulislerde konuşulanları değerlendiren gazeteci Hilal Köylü, milyonların ara zam beklentisinin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

EDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA 'MEKANİZMA' KURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu zam taleplerini dinlediğini aktaran Köylü, Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir istişare mekanizmasının kurulduğunu iddia etti.

TEMMUZ'DA ARA ZAM OLUR MU?

Erdoğan ile Şimşek arasında 'istişare mekanizması' kurulması bir anda asgari ücrete ara zam bekleyenlerin umutlarını yeşertse de Köylü, sözlerinin devamında ise moralleri biraz bozdu.

Köylü, mevcut ekonomik durumdan dolayı asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olmasının pek mümkün olmadığını ancak çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: "GEREĞİNİ YAPARIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlede yaptığı açıklamada, asgari ücrete ara zam konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun olur ya aksilik felaket olursa temmuzda da tekrar gündeme gelebilir. İhtiyaç hasıl olursa gereğini yaparız"

ÖZEL: "TALEBİMİZ ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ARA ZAM"

Öte yandan muhalefetin de hükümete yönelik ara zam baskısı giderek artıyor. Her fırsatta Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler'deki mitingde yağtığı konuşmada çağrısını yineledi.

"Yılın ilk dört ayında TÜİK'in hesapladığı enflasyonla bile hesaplansa 22 bin liradan 19 bine düşmüştür. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız. Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır"