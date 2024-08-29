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2025 asgari ücret zammını kuruşuna kadar hesapladılar! Çok konuşulacak rakam... IMF önerdi, rapora da yansıdı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.08.2024 17:46
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2025 asgari ücret zammı için milyonlarca çalışan şimdiden gözünü Ocak ayına dikerken, Temmuz'da ara zam alamayanlar için moralleri bozabilecek bir rakam ortaya atıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin Türkiye için yaptığı asgari ücret zammı önerisi dikkat çekti. IMF raporu sonrası "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak en güçlü senaryo ortaya çıkarken, yapılması muhtemel zam miktarı ise kuruşu kuruşuna hesaplandı.

2025 asgari ücret zammını kuruşuna kadar hesapladılar! Çok konuşulacak rakam... IMF önerdi, rapora da yansıdı

Asgari ücret zammı için şimdiden hesaplar yapılmaya başlandı. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan Ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendi. Kulislerde ortaya birçok rakam atılırken, Uluslararası Para Fonu (IMF)'den Türkiye için asgari ücret zammı önerisi geldi. Enflasyon hesabı ise dikkat çekti. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için en güçlü olasılık ne? İşte detaylar...

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için milyonlar neredeyse her çıkan haberi yakından takip ederken; Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı 4. Madde Gözden Geçirme Raporu'nu yayımladı. Raporda enflasyonla ilgili kritik ayrıntılar vurgulanırken, ücretlilere yönelik verilen tavsiyeler dikkat çekti.

IMF'DEN ASGARİ ÜCRET İÇİN TAVSİYE

Söz konusu raporda, Türkiye'ye yönelik özellikle ücretliler için tavsiyeler yer aldı. "Hâlâ yüksek olan enflasyon ataletiyle mücadele edilmesi gerekiyor" ifadesi dikkat çekti.

Ücretlilere yönelik iki önemli tavsiye öne çıktı:

Fiyatların, ücretlerin ve diğer sözleşmelerin (kiralar gibi) yıllık ve ileriye dönük enflasyona göre belirlenmesi, beklentilerin sıfırlanması ve rekabet gücünün korunması açısından kilit öneme sahip.

Göreli fiyatlar ayarlandıktan sonra, geriye dönük endeksleme sona erdirilmeli ve kamu sektörü tarafından yönetilen fiyatlar üretim ve bakım maliyetleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

YÜZDE 14 ORANI KİLİT ÖNEME SAHİP

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, IMF'nin ücretlilere yönelik tavsiyelerinin ardından asgari ücret 2025 zammı merak konusu oldu.

Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38-42 aralığında bulunuyor.

IMF’nin tavsiye ettiği 2025 sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini ise yüzde 7-21 aralığında.

Bu tahminin orta noktası yüzde 14 olarak hesaplanıyor.

TÜRK-İŞ, açlık sınırını 19 bin 271 TL olarak açıkladı. Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49 zam yapılan asgari ücret ise 17 bin 2 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 19 BİN 382 LİRA İDDİASI

Eğer ekonomi yönetimi IMF'nin önerilerini takip ederse, asgari ücrete yüzde 14 zam yapılması bekleniyor.

Bu durumda, Ocak 2025’te net asgari ücret 17 bin 2 TL’ye 2 bin 380 lira 20 kuruş eklenerek 19 bin 382 lira 28 kuruşa yükselmiş olacak.

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asgari ücret Zam IMF
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