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2025 kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Kişilere ait kredi kartlarının borçları hesaplanırken mevcut dönem içindeki harcamaların yanı sıra diğer aylardan devir olan borçlar da hesaplanmaktadır. Faiz oranlarının da yansıtıldığı bu tutarlar üzerinden belli bir hesaplama ile yapılan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan tutar asgari ödeme tutarı olarak değerlendirilmektedir.

2025 kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?
Ferhan Petek

Kredi kartı sahibi olan kişiler ilgili dönem içindeki borçlarının belli bir oranını aylık düzen içinde ödemekle yükümlüdürler. Bu belli oranı temsil eden en az ödeme tutarı aynı şekilde son ödeme tarihine kadar yapılması gereken en az ödeme tutarını da ifade etmektedir. Asgari ödeme tutarları BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından belirlenmiş olan yöntemler kullanılarak yapılır. Bu duruma bağlı olarak oranların %20 ile %40 bandında değişiklik gösterebildiği bilinmektedir. Örnek olarak eğer kredi kartı limiti 50 bin TL ve altındaysa asgari ödeme tutarı oranı %20 olarak belirlenir. 50 bin lira ve üzerinde olanlarda ise asgari ödeme tutarı oranı %40'tır.

Kredi kartı asgari ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Kredi kartı asgari ödeme tutarları hesaplanırken temel alınan durum geçerli olan yasal düzenlemelerdir. Buradaki oranlar göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre örnek olarak 10 bin TL limitli bir kredi kartı varsa ve dönem borcu 5 bin TL ise ödeme oranı %20 asgari oran ile 1000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bir başka örnek olarak eğer kredi kartı limiti 20 bin TL ise limitin tamamı ay içinde kullanıldıysa dönem borcu da 20 bin TL olacaktır. Buna göre %20 oranında olan asgari tutar hesaplaması sonucunda ödenmesi gereken asgari tutar 4 bin TL olmalıdır.

Ayrıca kredi kartı limiti 60 bin TL ise limitin tamamı yine ay içinde kullanıldıysa dönem borcu da 60 bin TL olacaktır. Buna göre %40 oranında olan asgari ödeme tutarı hesaplaması sonucunda ödenmesi gereken asgari tutar 24 bin TL'dir.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?

Kişilerin kredi kartı kullanımının her geçen gün biraz daha artması ile birlikte kredi kartı borcu yapılandırma taleplerinde de artış görülmeye başlanmıştır. Bankalar, finansal olarak zorlanan tüketiciler ve müşteriler için BDDK’nın yaptığı düzenlemelere göre 60 aya kadar yapılandırma uygulaması başlatmıştır. Ancak bu kredi kartı borcu yapılandırma durumu bazı şartlara bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Bankaların ve çeşitli finans kurumlarının kredi kartı yapılandırması işlemi mevcut olan borçların rahat ve düzenli olarak ödenebilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu kredi kartı borcu yapılandırma işlemi banka müşterilerinin kullandığı kredi kartına ait olan borcun uzun bir vadeye yayılması gibi bir imkan da sağlamaktadır. Müşteriler kredi kartı borçlarını ödeme konusunda güçlük yaşadıkları zaman bankalara ya da finans kurumlarına başvuruda bulunarak kredi kartı borçlarını yapılandırma talebinde bulunabilirler.

BDDK tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda kişilerin kredi kartı borçlarını 60 aya kadar yapılandırmak istemeleri durumunda şu adımlar takip edilir:

İlk aşamada borç tespit edilir. Müşterilerin yapılandırma için talepte bulunmasından önce mevcut kredi kartı borçlarını tespit etmesi gerekir.
Kişiler borç miktarlarını tespit ettikten sonra kredi kartının verildiği banka ile iletişime geçmeli ve yapılandırma şartlarını öğrenmeleri gerekir.
Yapılandırma işleminin yapılabilmesi için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi önemlidir. Belirlenmiş olan şartlara uygun kişiler yapılandırma başvurusu yapma hakkına sahiptir.
Yapılandırma başvuruları kredi kartını bağlı olduğu bankanın şubesini şahsen giderek ziyaret etmelidir. Müşteri hizmetleri ya da internet bankacılığı üzerinden de talepte bulunulabilir.
Bankalar müşterinin talebi ile ilgili ayrıntıları inceler ve yapılandırma uygun bulunursa yeni bir ödeme planı oluşturur. Bu ödeme planında faiz oranları ve vade süresi yer almaktadır.
Müşteriler bankanın yaptığı yeni ödeme planını kabul ettiği durumda taraflar arasında sözleşme yapılır. Yeni ödeme planına şu şekilde geçiş yapmış olunur.

Kredi yapılandırma başvuru hakkı için şu şartların yerine getirilmesi zorunludur:

  • Başvuru talebi
  • Vade süresi şartı
  • Başvuru süresi şartı
  • Ödeme planı
  • Limit arttırma şartı
  • Faiz oranı
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