2025 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Ocak ayına yetişecek mi? İsa Karakaş'tan '13 bin TL' uyarısı: Kök maaşınız daha azsa...

2025 emekli maaş zamları yüzde 90 oranında netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisine dün akşam yapılan son Kabine toplantısında da 'refah payı' çıkmazken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zam kararını onayladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu da bugün yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

En düşük emekli maaşının da belli olmasıyla emeklinin 2025'in ilk 6 ayı için alacağı maaş büyük oranda netleşirken; gözler Meclis'e çevrildi.

Hazırlanacak kanun teklifinin kabulüyle en düşük emekli maaşı14 bin 469 liraya yükselmiş olacak.

2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler ise şimdi 2025 zamlı maaşlarının bu ay hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyor. Herkes şimdi de "2025 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Ocak ayına yetişecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

17 OCAK'TA BAŞLIYOR

Zamlı emekli maaşlarının, 17 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

İSA KARAKAŞ: "KÖK MAAŞI 13 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE OLANLAR..."

Konuyla ilgili KRT TV'ye konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı;

"Emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. İlk önce Meclis'e gitmesi gerekiyor. Meclis'te sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ve diğer kanunlarda değişiklik öngören bir torba var. Kanun teklifi bu torba yasasının içinde verilir. Bu da bir zaman alacağı için Hazine'den verilecek olan kısım gecikecek. Kök maaşı 13 bin lira olanların maaşı muhtemelen zamlı maaşlarını normal zamanda alacaklar. Yani 17 Ocak ile 26 Ocak arasında alacaklar. Bağ-Kur emeklileri ise 25 ile 28 arasında maaşlarını alıyor, normal zamanda maaşlarını alırlar. Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alıyor, önümüzdeki haftalarda farkları hesaplarına yatar."

İşte 2025 yılı Ocak ayında SSK, Bağ-Kur maaşlarının ödeme tarihleri:

SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

EMEKLİ SANDIĞINDAN MAAŞ ALANLAR İÇİN MAAŞ TARİHİ ŞÖYLE;

Emekli Sandığı (4C) Maaşı Ödeme Günleri

Emekli Sandığı maaşları, eğer ödeme günü cumartesiye denk geliyorsa cuma günü, pazar günü denk geliyorsa pazartesi günü ödeniyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI İÇİN AYLIK ÖDEME GÜNLERİ

Aşağıda, doğum tarihine göre maaş ödemelerinin hangi gün yapılacağı belirtilmiştir:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar: 5. gün