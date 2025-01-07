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Son dakika | En düşük emekli maaşı için yeni rakam resmen belli oldu: Yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseldi

07.01.2025 13:37
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Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin beklediği rakam belli oldu. Bakan Işıkhan yeni en düşük emekli aylığını resmen duyurdu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 lira yükseldi. Akıllarda şimdiyse "Refah payı gelir mi?" sorusu var. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tahminini dile getirirken yeni zam oranını tepkiyle karşıladı.

Son dakika | En düşük emekli maaşı için yeni rakam resmen belli oldu: Yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseldi

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin 2025 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranları netleşirken gözler en düşük emekli aylığına çevrilmişti. Akıllardaki "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıtını buldu. Halihazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için yeni rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 oranında artırıldığını bildirdi.

Böylelikle 2025 için en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseldi.

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İLK TEPKİ GELDİ: MİNİMUM SEVİYESİNDE BEKLEDİĞİMİZ ORAN BİLE OLMADI

Yeni en düşük emekli maaşına ilk tepki gösterenlerden biri SGK uzmanı Özgür Erdursun oldu. "Keşke iyi bir haber duyurmuş olsaydık ama maalesef" diyen Erdursun'un 14 bin 469 TL ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Artık emekli aylığı konusunda hükümet kendi politikaları doğrultusunda sonlandırdı. Hükümet ekonomi programını bahane ediyor ve bu programında sekteye uğramasını istemiyoruz diyerek popülist davranamayız diyor. Emekli aylıkları konusunda beklentileri artırmayın diyordum ve öyle de oldu. 15 bin lira olur diyorduk. Minimum seviyesinde beklediğimiz oran bile olmadı. Küçük bir artışla oranı yüzde 20’ye bile tamamladılar. TÜİK ne diyorsa o dediler.

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"ARTIK BU EMEKLİ MAAŞLARIYLA İNSANLAR ZORUNLU İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE ÇALIŞACAK"

Bir açıklama yapılır mı? Burası Türkiye her şey olabilir ama bir açıklama olmazsa da bu rakam TBMM’ye gelecek ve konu kapanmış olacak. Memur ve memur emeklisi için de beklenen refah payı gelişmeleri olmadı. Bundan sonra artık bu emekli maaşları ile insanlar zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Bundan sonra enflasyon etkisi daha mı az olacak gerçekten TÜİK ne açıklayacak gerçekten alım gücü artacak mı? Emekliler ne diyecek bu hafta hepsini gözlemleyecek. Hükümet çok büyük bir tepki gelirse acaba başka bir rakam açıklayacak mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Ama şu anda her şey bitmiş durumda.

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REFAH PAYI GELİR Mİ?

Çok büyük tepki gelirse refah payı olabilir. Yüzde 20 verilebilir diyordum ama bu oranların üzerine bir iki puanlık bir artış yapıp milletin alay mı ediyorsunuz bizle şeklindeki tepkileri yerine hiç yapmadılar. Hükümetin biz popülist değiliz söylemi bence burada tutmayacak. Daha büyük tepkiler gelecek diye düşünüyorum."

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI DA KESİNLEŞMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün akşam imzaladığı kararla sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşmişti.

2025 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklisi maaşını yüzde 11,54 oranında zamla alacak.

Memur-Sen'den Bakanlık önünde refah payı talebi! Memur-Sen'den Bakanlık önünde refah payı talebi!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
sandıkta işiniz çok zor
zam çok gelmiş 469 u geri alsınlar
harca harca bitmez
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