2026 asgari ücret zammı için 'tutum değişti' dedi, hem rakam hem oran verdi... İsa Karakaş'tan '28 bin 500 TL' iddiası

2026 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? sorusuna şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı milyonlarca çalışan gözünü kulağını Aralık ayına çevrildi. Enflasyon oranına göre asgari ücretin ne kadar zamlanacağı hesaplanmaya çalışılırken, "Ekonomi yönetiminin katı tutumu değişti" diyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zammı için hem oran hem rakam verdi.

Devrim Karadağ

2026 asgari ücret zam oranı için geri sayıma geçildi. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda nasıl bir zam kararı çıkacağı şimdiden merak edilirken; evlisi, bekarı, genci, yaşlısı milyonlarca çalışan gözünü kulağını zam oranına çevirdi. 7'den 70'e herkesi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı için "2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HEM RAKAM HEM ORAN VERDİ

Milyonların merak ettiği soruya en net yanıtlardan biri ise Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Karakaş, 2026 asgari ücret zammı için hem oran hem rakam verdi.

2026 asgari ücret zammı için tutum değişti dedi, hem rakam hem oran verdi... İsa Karakaş tan 28 bin 500 TL iddiası 1

"EKONOMİ YÖNETİMİN KATI TUTUMU DEĞİŞTİ"

"2026 asgari ücret zammı için benim beklentim 27 bin TL ve 28 bin TL bandında" diyen Karakaş, ekonomi yönetiminin tutumunun değiştiğini iddia etti.

2026 asgari ücret zammı için tutum değişti dedi, hem rakam hem oran verdi... İsa Karakaş tan 28 bin 500 TL iddiası 2

"Başlangıçta ekonomi yönetiminin tutumu son derece katıydı. Yüzde 20'lerdeydi. Yani hedef enflasyon kadardı. Ama şunu gördük. 2025 enflasyonuna baktığımız zaman 3-4 kez revize edildi. Yüzde 17,5'tan geldik şimdi yüzde 30'lara yakın rakamlara en düşük. Benim beklentim de yüzde 29,99'u geçmemesi yönünde. Dolayısıyla önümüzdeki sene de yüzde 20'lik hedefin tutması da mümkün değil" diyen Karakaş, asgari ücret zam oranı için 5 puanlık bir aralık verdi.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM EN AZ %25, EN ÇOK %30 OLACAK"

"Bütün bunlar göz önünde bulundurulup, bir de biliyorsunuz işçi sendikalarının da komisyona katılmayacak olması ve işçi kesiminden çok sert tepkilerin gelmesi de göz önünde bulundurularak en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam konuşuluyor." ifadelerini kullanan Karakaş, 2026 asgari ücret zammı için en net rakamı verdi:

2026 asgari ücret zammı için tutum değişti dedi, hem rakam hem oran verdi... İsa Karakaş tan 28 bin 500 TL iddiası 3

"YENİ ASGARİ ÜCRRET 28 BİN 500 TL CİVARINDA OLABİLİR"

"Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak."

2026 asgari ücret zammı için tutum değişti dedi, hem rakam hem oran verdi... İsa Karakaş tan 28 bin 500 TL iddiası 4

