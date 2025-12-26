FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak

2026 Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2025 gecesi Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 800 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek biletlerin satıldığı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplam dağıtılacak ikramiye ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sıralı ve tam liste için gözler gece sorgulama sayfasında olacak...

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak
Devrim Karadağ

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık geri sayıma geçildi. 800 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi 31 Aralık 2025 gecesi belli olacak. Yeni yıla zengin olma hayalleri kurarak giren vatandaşlar şimdiden 2026 Milli Piyango sıralı ve tam listesini araştırmaya başladılar. Peki, Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MPİ Yılbaşı Özel çekişine dair tüm merak edilenler...

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak 2

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak 3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak 4

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.

2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyorSeferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor
Bakanlık harekete geçti: Site aidatlarına yasal düzenleme geliyor!Bakanlık harekete geçti: Site aidatlarına yasal düzenleme geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango bilet sorgulama milli piyango çekilişi Milli Piyango çekilişi ne zaman Milli Piyango çekilişi saat kaçta Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.