2026 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? Gözler sıralı tam listede olacak

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık geri sayıma geçildi. 800 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi 31 Aralık 2025 gecesi belli olacak. Yeni yıla zengin olma hayalleri kurarak giren vatandaşlar şimdiden 2026 Milli Piyango sıralı ve tam listesini araştırmaya başladılar. Peki, Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MPİ Yılbaşı Özel çekişine dair tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.