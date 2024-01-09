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  4. 21 ay sonra bir ilk, Bitcoin atağa geçti: 47 bin doları aştı

21 ay sonra bir ilk, Bitcoin atağa geçti: 47 bin doları aştı

09.01.2024 10:24 | Son Güncelleme:
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) izin vereceğine dair artan beklenti yükselişe neden oldu. Bitcoin 21 ay sonra ilk kez 47 bin doları aştı.

21 ay sonra bir ilk, Bitcoin atağa geçti: 47 bin doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk kez spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vereceğine dair beklentiler, fiyat artışında etkili oldu. Bitcoin'in fiyatı günlük yüzde 6 artışla 47 bin doları aştı.

47 BİN DOLARI AŞTI

Bazı şirketlerin SEC'e, spot ETF için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in spot Bitcoin ETF'ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Söz konusu gelişmeler sonrasında Bitcoin'in fiyatı günlük yüzde 6 artışla 47 bin doları aştı.

BlackRock, Ark ve Bitcoin'e doğrudan yatırım yapan bazı diğer ihraççılar, SEC'in ETF'ler için tanıtım belgeleri olan S-1 dosyalarını sundu.

Geçen hafta, aralarında Fidelity, Invesco, Galaxy Digital ve Wisdom Tree'nin de bulunduğu çok sayıda ihraççı, ETF'ler için sepetlerin oluşturulması ve itfasından sorumlu olan yetkili katılımcılarını belirtmek için değiştirilmiş S-1 başvuruları sunmuştu. SEC'in başvurularla ilgili kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor.

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