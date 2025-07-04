21 ayar altın ile 22 ayar arasındaki fark nedir? 21 ayar altın ile 22 ayar altın arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Çeşitli boylarda, modellerde ve değerlerde üretilen altın her hali ile ayrı değerli kabul edilir. Altın için altının saflık derecesini ifade eden bir ölçü birimi olarak ayar ifadesi kullanılır. Ayar, altının içerdiği saf altın oranına göre değerlendirilerek belirlenir ve 24 ayar üzerinden sınıflandırma yapılır. Değer ölçen bu ayar sistemi altının başka metaller ile karıştırılması ile elde edilen karışımların saflık derecelerini de göstermektedir.

21 ayar altın ile 22 ayar arasındaki fark nedir?

Altının ayarı, içinde yer alan saf altın miktarını ifade eden bir ölçü birimidir. Ayar düştükçe altının içinde yer alan diğer metallerin oranları artar. Örnek olarak 18 ayar altında %75 oranında saf altın yer aldığı ve geri kalan oranın diğer metallerden meydana geldiği anlamına gelmektedir. Farklı ayar altın derecelerinin her birinin saf altın yüzdesi farklıdır. Ayarlarına göre bu oranlar şu şekildedir:

10 Ayar altın: %41 saf altın içerir.

14 Ayar altın: %58 civarı saf altın içerir.

22 Ayar altın: Yaklaşık olarak %91 oranında saf altına sahiptir.

24 ayar altın: Neredeyse %100 oranında saf altın içermektedir.

21 ayar altın ile 22 ayar altın arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Altınların ayar farklarındaki oranlar altının değerini direkt olarak etkilemektedir. Aynı gramda 21 ayar ve 22 ayar iki altın ürün arasında fiyat farkı meydana gelir. 21 ayar altın daha dayanıklı olur ve ince işçilik gerektiren ziynet eşyalarında kullanılır. 22 ayar olan altın ise hem yatırım amaçlı kullanılır hem de görsel olarak değerli kabul edilir. En belirgin farkları şunlardır: