FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

21 milyar doları bulabilir 'Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz' Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var

SEDDK talebiyle Türk Reasüransca hazırlanan Marmara depremi senaryosuna göre 7.1-7.4'lük olası depremde en çok etkilenecek il İstanbul olarak belirtiliyor. Deprem maliyetinin 21 milyar dolara ulaşabileceği aktarılıyor. Uzmanlar İstanbul'da büyük depremin "her an olabileceğini" belirtirken sigortalılık oranı düşüklüğünden ekonomik kaybın 700-900 milyar TL arası olabileceği tahmini var. Riskli iller arasında Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Edirne de var.

21 milyar doları bulabilir 'Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz' Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var
Hande Dağ

SEDDK'nın (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu), olası Marmara depreminde oluşabilecek ekonomik kayıpları belirlemek için stres testi modellemesi yapılmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Türk Reasürans bünyesindeki teknoloji ekibince kapsamlı bir Marmara depremi modellemesi hazırlandı.

21 milyar doları bulabilir Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var 1

EKONOMİK MALİYETİ 21 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

CNN Türk'te yer alan habere göre; modellemeye göre, Marmara Bölgesi'nde 7.1 - 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi durumunda en çok etkilenecek il olarak İstanbul gösteriliyor. Sigorta sektörüne göre, olası bir depremin ekonomik maliyetinin 21 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

21 milyar doları bulabilir Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var 2

"İSTANBUL'DA YARIN DEPREM OLSA KİMSE İÇİN ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul için riskin çok yüksek olduğunu vurgulayıp "Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'un tekrarlanma periyodu dolmuştur. Yani İstanbul’da yarın deprem olsa kimse için şaşırtıcı olmaz. Önümüzdeki 10–15 yıl içinde olma olasılığı yüksek, hatta 7.2 ile 7.4 arasında bir büyüklük bekleniyor" dedi.

21 milyar doları bulabilir Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var 3

O İLLER DE RİSK TAŞIYOR

Senaryoya göre İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Edirne'nin de yüksek risk taşıyan iller arasında yer aldığı aktarıldı. Bu şehirlerde sanayi, ticaret ve yerleşim alanlarının yoğunluğu sebebiyle sigortalı hasar oranının da yüksek olacağının öngörüldüğü belirtildi.

"OLASI SENARYODA MADDİ KAYIP 700 İLA 900 MİLYAR TL ARASINDA HESAPLANIYOR"

Tüketici Konfederasyonu Komisyon Başkanı Turusan Bağcı ise olası maddi kaybın büyüklüğüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olası senaryoda maddi kayıp 700 ila 900 milyar TL arasında hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 20–21 milyar dolara denk geliyor. Sigorta teminatı toplamda 11,5 trilyon TL’ye ulaşsa da, bunun çok az bir kısmı gerçek zararı karşılayabiliyor. Konut sigortalarında sigortalılık oranı yüzde 20–25, zorunlu deprem sigortasında ise ortalama yüzde 50 civarında. Yani yüzde 75 konut sigortasız, küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 70–80’lere kadar çıkıyor"

21 milyar doları bulabilir Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var 4

Bağcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 105 milyar dolarlık kayıp yaşandığını hatırlatıp "Marmara’daki sanayi yoğunluğu nedeniyle ekonomik kaybın 400–500 milyar dolar düzeyine ulaşabileceği" uyarısını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için '45 bin TL' çıkışı! 'Yarısını devlet karşılasın'Asgari ücret için '45 bin TL' çıkışı! 'Yarısını devlet karşılasın'
Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcı ne yapmalı?Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcı ne yapmalı?

Anahtar Kelimeler:
deprem marmara depremi istanbul depremi hasar maliyet okan tüysüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.