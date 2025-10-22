21 milyar doları bulabilir 'Yarın olsa kimse için şaşırtıcı olmaz' Marmara depremi senaryosu! Riskli 10 il var

SEDDK'nın (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu), olası Marmara depreminde oluşabilecek ekonomik kayıpları belirlemek için stres testi modellemesi yapılmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Türk Reasürans bünyesindeki teknoloji ekibince kapsamlı bir Marmara depremi modellemesi hazırlandı.

EKONOMİK MALİYETİ 21 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

CNN Türk'te yer alan habere göre; modellemeye göre, Marmara Bölgesi'nde 7.1 - 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi durumunda en çok etkilenecek il olarak İstanbul gösteriliyor. Sigorta sektörüne göre, olası bir depremin ekonomik maliyetinin 21 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

"İSTANBUL'DA YARIN DEPREM OLSA KİMSE İÇİN ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul için riskin çok yüksek olduğunu vurgulayıp "Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'un tekrarlanma periyodu dolmuştur. Yani İstanbul’da yarın deprem olsa kimse için şaşırtıcı olmaz. Önümüzdeki 10–15 yıl içinde olma olasılığı yüksek, hatta 7.2 ile 7.4 arasında bir büyüklük bekleniyor" dedi.

O İLLER DE RİSK TAŞIYOR

Senaryoya göre İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Edirne'nin de yüksek risk taşıyan iller arasında yer aldığı aktarıldı. Bu şehirlerde sanayi, ticaret ve yerleşim alanlarının yoğunluğu sebebiyle sigortalı hasar oranının da yüksek olacağının öngörüldüğü belirtildi.

"OLASI SENARYODA MADDİ KAYIP 700 İLA 900 MİLYAR TL ARASINDA HESAPLANIYOR"

Tüketici Konfederasyonu Komisyon Başkanı Turusan Bağcı ise olası maddi kaybın büyüklüğüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olası senaryoda maddi kayıp 700 ila 900 milyar TL arasında hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 20–21 milyar dolara denk geliyor. Sigorta teminatı toplamda 11,5 trilyon TL’ye ulaşsa da, bunun çok az bir kısmı gerçek zararı karşılayabiliyor. Konut sigortalarında sigortalılık oranı yüzde 20–25, zorunlu deprem sigortasında ise ortalama yüzde 50 civarında. Yani yüzde 75 konut sigortasız, küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 70–80’lere kadar çıkıyor"

Bağcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 105 milyar dolarlık kayıp yaşandığını hatırlatıp "Marmara’daki sanayi yoğunluğu nedeniyle ekonomik kaybın 400–500 milyar dolar düzeyine ulaşabileceği" uyarısını yaptı.