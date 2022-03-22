22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup almamaları yönünde tavsiye vermişti. Peki 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 837,41 TL

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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 865,36 TL

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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18 ayar altın alış fiyatı: 674,08 TL

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18 ayar altın satış fiyatı: 674,25 TL

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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14 ayar altın alış fiyatı: 506,46 TL

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14 ayar altın satış fiyatı: 607,57 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 923,74 TL

Gram altın satış: 923,94 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.007,00TL

Yarım altın satış: 3.041,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.986,00 TL

Tam altın satış: 6.049,00 TL



