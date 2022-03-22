FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart Salı günü altın bilezik fiyatları düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takacak kişiler ile yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak isteyen kişiler için uyarıda bulunmuştu. Peki 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup almamaları yönünde tavsiye vermişti. Peki 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 837,41 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 865,36 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 674,08 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 674,25 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 506,46 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 607,57 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 923,74 TL

Gram altın satış: 923,94 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.007,00TL

Yarım altın satış: 3.041,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.986,00 TL

Tam altın satış: 6.049,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu?Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu?
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecekSGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!

NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zam

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

Bakan Nebati duyurdu! Zararı olanlara destek verilecek

Bakan Nebati duyurdu! Zararı olanlara destek verilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görenler tanıyamadı! Kilo verince ayakları bile küçüldü

Görenler tanıyamadı! Kilo verince ayakları bile küçüldü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”

Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.