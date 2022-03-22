22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup almamaları yönünde tavsiye vermişti. Peki 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 837,41 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 865,36 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 674,08 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 674,25 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 506,46 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 607,57 TL
Gram altın alış: 923,74 TL
Gram altın satış: 923,94 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL
Yarım altın alış: 3.007,00TL
Yarım altın satış: 3.041,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL
Tam altın alış: 5.986,00 TL
Tam altın satış: 6.049,00 TL
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