22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

1 Nisan 2022 Cuma gününün altın ve altın bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından geçtiğimiz gün gram altın 907 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 1 Nisan 2022 Cuma günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 828,97 TL
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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 835,72 TL
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18 ayar altın alış fiyatı: 667,27 TL
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18 ayar altın satış fiyatı: 667,42 TL
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14 ayar altın alış fiyatı: 500,67 TL
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14 ayar altın satış fiyatı: 601,26 TL
Gram altın alış: 914,07 TL
Gram altın satış: 914,27 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.928,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.992,00 TL
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