22 ayar bileziğin gram fiyatı! 5 Temmuz Pazartesi 22 ayar bilezik ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı 450 TL civarında kapatan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde de aynı fiyatlardan güne başladı. Düğünlerde takı olmasının yanında yatırım aracı olarak da tercih edilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, alışta ve satışta farklılık gösteriyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 450,12 Türk lirası

Satış: 481,53 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.617,00 Türk lirası

Satış: 1.641,00 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.184,68 Türk lirası

Satış: 3.246,28 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.257,00 Türk lirası

Satış: 3.336,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.299,00 Türk lirası

Satış: 3.336,00 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 498,73 Türk lirası

Satış: 498,80 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 808,00 Türk lirası

Satış: 820,00 Türk lirası



