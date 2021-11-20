22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatları…

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, birçok vatandaşın da koluna takarak ya da kasasına koyarak yatırım aracı olarak aldığı 22 ayar bilezik, son dönemlerde tarihî seviyeleri test etti. Piyasaların kapalı olduğu 20 Kasım Cumartesi günü de 613 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.
590,84 TL
613,69 TL
652,87 TL
672,03 TL
1.068,99 TL
1.092,59 TL
4.275,96 TL
4.356,98 TL
2.131,30 TL
2.185,17 TL
4.275,96 TL
4.356,98 TL
4.364,80 TL
4.476,17 TL
360,60 TL
429,36 TL
668,12 TL
668,25 TL
1.845,33 TL
1.846,14 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum