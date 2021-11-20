22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatları…

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, birçok vatandaşın da koluna takarak ya da kasasına koyarak yatırım aracı olarak aldığı 22 ayar bilezik, son dönemlerde tarihî seviyeleri test etti. Piyasaların kapalı olduğu 20 Kasım Cumartesi günü de 613 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

590,84 TL

613,69 TL

GRAM ALTIN FİYATI

652,87 TL

672,03 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.068,99 TL

1.092,59 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.275,96 TL

4.356,98 TL

YARIM ALTIN FİYATI

2.131,30 TL

2.185,17 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.275,96 TL

4.356,98 TL

ATA ALTIN FİYATI

4.364,80 TL

4.476,17 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

360,60 TL

429,36 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

668,12 TL

668,25 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.845,33 TL

1.846,14 TL



