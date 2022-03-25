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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

25.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar bilezik fiyatları 25 Mart Cuma günü de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen kişiler ile yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Mart Cuma güncel fiyatlar...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

25 Mart 2022 Cuma günü altın ve altın bilezik fiyatları haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediyor. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 848,28 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 856,20 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 682,83 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 682,98 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 512,40 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 615,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 928,64 TL

Gram altın satış: 928,81 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.252,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.019,00 TL

Yarım altın satış: 3.049,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.510,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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