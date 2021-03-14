22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bilezik fiyatları

Anlık kurlarında oynama olan 22 ayar gram bilezik fiyatları, bugün 380 TL civarında hareket ediyor. Son dönemlerde 386 Türk Lirasına kadar yükselen 22 ayar gram bilezik fiyatlarının gördüğü en düşük fiyat ise 372 Türk Lirası olmuştu.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Mart 2021 Pazar günü 22 ayar bileziklerin alış fiyatı 380,75 Türk Lirası, satış fiyatı ise 409,48 Türk Lirası bandında.

14 MART 2021 PAZAR ALTIN FİYATLARI:

14 AYAR SAF ALTIN

230,60 Türk Lirası alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 278,47 Türk Lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü.

18 AYAR SAF ALTIN

307,54 Türk Lirası alış fiyatı bulunan 18 ayar saf altın 307,85 Türk Lirası satış fiyatı bandında hareket etti.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış : 419,26 Türk Lirası

421,35 Türk Lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış : 1.723,36 Türk Lirası

Satış : 1.723,74 Türk Lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış : 686,00 Türk Lirası

Satış : 696,00 Türk Lirası

YARIM ALTIN FİYATI

Alış : 1.372,00 Türk Lirası

Satış : 1.390,00 Türk Lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış : 2.696,20 Türk Lirası

Satış : 2.749,57 Türk Lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI



Alış : 2.749,00 Türk lirası

Satış : 2.836,00 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI



Alış : 2.813,00 Türk lirası

Satış : 2.854,00 Türk lirası



