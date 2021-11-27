22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatı

Bu hafta başından itibaren 620 TL civarında işlemlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçmişti. Piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Cumartesi günü de dünkü kapanışına yakın seviyelerde yer alan 22 ayar bilezik, 650 TL civarında hareket ediyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

629,98 TL

654,34 TL

GRAM ALTIN FİYATI

696,11 TL

717,97 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Bin 140,37 TL

Bin 165,84 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Bin 790,01 TL

Bin 815,17 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

712,73 TL

713,05 TL

YARIM ALTIN FİYATI

2 bin 273,62 TL

2 bin 331,68 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4 bin 561,49 TL

4 bin 649,09 TL

ATA ALTIN FİYATI

4 bin 719,66 TL

4 bin 843,59 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

4 bin 561,49 TL

4 bin 649,09 TL



