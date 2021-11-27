22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 27 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatı

Bu hafta başından itibaren 620 TL civarında işlemlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçmişti. Piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Cumartesi günü de dünkü kapanışına yakın seviyelerde yer alan 22 ayar bilezik, 650 TL civarında hareket ediyor.
629,98 TL
654,34 TL
696,11 TL
717,97 TL
Bin 140,37 TL
Bin 165,84 TL
Bin 790,01 TL
Bin 815,17 TL
712,73 TL
713,05 TL
2 bin 273,62 TL
2 bin 331,68 TL
4 bin 561,49 TL
4 bin 649,09 TL
4 bin 719,66 TL
4 bin 843,59 TL
4 bin 561,49 TL
4 bin 649,09 TL
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