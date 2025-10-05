FİNANS

2269 işletmeye idari yaptırım! 168 milyon TL'lik para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında 125 binden fazla denetimde gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

2269 işletmeye idari yaptırım! 168 milyon TL'lik para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

"168 MİLYON 546 BİN 411 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"

Eylül ayı gıda denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

