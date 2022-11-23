23 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları düğünü olanlar ya da altın bileziği yatırım amacıyla kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gram altın uzun bir sürenin ardından bin TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Altın bilezik fiyatları ise yükseldi. Peki 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 23 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 575,97 TL'den alınacak ve 688,59 TL'den satılacak.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 730,91 TL iken satışı ise 849,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 950,20 TL'den alınıyor 1.014,09 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yılın son FED faiz toplantısı bekleniyor. FED bu sene, üst üste faiz artırımı gerçekleştirdi. Son toplantıda politika faizini 75 baz puan artırdı ve 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Önümüzdeki FED faiz toplantısı aralık ayında yapılacak. Toplantı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan FED faiz kararı toplantının ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.



