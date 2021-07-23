23 Temmuz gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş!

Düğünlerde takı olarak kullanılan, birçok vatandaşın ise en güvenli yatırım aracı olarak tercih ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne düşüşle başladı. Güne 495 TL alış fiyatıyla başlayan gram altın fiyatı, 500 TL’den satılıyor. İşte 23 Temmuz Cuma altın fiyatlarına dair bilgiler…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

23 Temmuz Cuma günü gram altın fiyatları 495 Türk lirası alış ve 500 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

23 Temmuz Cuma günü çeyrek altın fiyatları 794 Türk lirası alış ve 812 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.804,10

1.804,35

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

496,62

496,71

YARIM ALTIN FİYATI

1.584,21

1.624,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.178,34

3.238,57

ATA ALTIN FİYATI

3.261,00

3.349,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.178,34

3.238,57

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,22

479,55

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,35

326,92



