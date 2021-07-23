23 Temmuz gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş!

Düğünlerde takı olarak kullanılan, birçok vatandaşın ise en güvenli yatırım aracı olarak tercih ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne düşüşle başladı. Güne 495 TL alış fiyatıyla başlayan gram altın fiyatı, 500 TL’den satılıyor. İşte 23 Temmuz Cuma altın fiyatlarına dair bilgiler…
23 Temmuz Cuma günü gram altın fiyatları 495 Türk lirası alış ve 500 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini sürdürüyor.
23 Temmuz Cuma günü çeyrek altın fiyatları 794 Türk lirası alış ve 812 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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