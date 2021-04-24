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24 Nisan dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı!

24.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaşadığı ani yükselişlerle yine adından söz ettiren dolar ve euro fiyatları, güne yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda 8 TL bandında hareket eden dolar kuru 8,30 TL’yi aşarken, euro da 10 TL seviyesini geçmişti.

24 Nisan dolar ve euro fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı!

ABD, Avrupa ve Asya piyasalarındaki ekonomik gelişmelere paralel bir şekilde yükselişini sürdüren dolar ve euro fiyatları, 24 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde yükselişini sürdürdü. ABD ilişkilerine yönelik edişeler, mali ve para politikası belirsizliği, Türk lirasının zayıf kalmasındaki neden oluyor…

24 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

Türkiye'de piyasalar 24 Nisan Cumartesi günü kapalı.

TL, hafta boyunca karşı karşıya kaldığı baskıyı yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde de hissetti. Dolar kuru küresel piyasalarda dolar fiyatları günde 8,39 Türk lirası seviyesinde başlarken, euro ise 10.15 TL civarında hareket ediyor.

Dolar endeksi incelendiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın basına verdiği sermaye kazançlarını vergilendirmeye yönelik planının arkasından gerileme kaydedildiği görüldü.

ABD ilişkilerine yönelik edişeler, mali ve para politikası belirsizliği Türk lirasının zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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