25 Mayıs altın bilezik fiyatları | Bugün (25 Mayıs) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’ın görevden alınmasının, dolar kuru üzerinde etkili olması bekleniyor. Dolar kurundan oldukça etkilenen altın bilezik fiyatlarının ise, ilerleyen saatlerdeki durumu takip edilecek. 18 ayar altın bilezik gramı ise dün kapanıştaki 369 TL bandındaki seviyesini yukarı taşıdı.

Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.