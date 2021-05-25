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  4. 25 Mayıs altın bilezik fiyatları | Bugün (25 Mayıs) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

25 Mayıs altın bilezik fiyatları | Bugün (25 Mayıs) Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

25.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerde sıklıkla tercih edilen altın bilezik, günümüzde yatırım amaçlı olarak da sıklıkla tercih ediliyor. Dün günü 461 seviyelerinde kapatan 22 ayar altın bilezik gramı, bugün güne yükselişle başlayarak 469 TL seviyelerinde açtı. 14 ayar altın bilezik ise güne bir önceki kapanış seviyesinin üzerinde 298,98 TL ile başladı.

Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’ın görevden alınmasının, dolar kuru üzerinde etkili olması bekleniyor. Dolar kurundan oldukça etkilenen altın bilezik fiyatlarının ise, ilerleyen saatlerdeki durumu takip edilecek. 18 ayar altın bilezik gramı ise dün kapanıştaki 369 TL bandındaki seviyesini yukarı taşıdı.

Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?
Güne 469,82 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,13 artışla 470,27'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 461,32 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?
Güne 384,43 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 384,80'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 369,38 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAMI NE KADAR?
Güne 298,98 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 299,27'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 288,28 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
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