25 Mayıs Altın fiyatları son durum | Bugün (25 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altının Ons fiyatı ise, kurlara bağlı olarak hareketli günler geçiriyor. Haftanın ilk işlem gününde 1.882 seviyelerinde olan Ons altın, bugün itibariyle 1.879 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın dün günü 827 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı ve şu an için 833 TL’den işlem görüyor. 3 bin liranın üzerinde sağlamlaşan yeri ile Cumhuriyet altını ise 3 bin 392 liradan satılıyor.

Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.865 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.