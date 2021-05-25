25 Mayıs Altın fiyatları son durum | Bugün (25 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altının Ons fiyatı ise, kurlara bağlı olarak hareketli günler geçiriyor. Haftanın ilk işlem gününde 1.882 seviyelerinde olan Ons altın, bugün itibariyle 1.879 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın dün günü 827 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı ve şu an için 833 TL’den işlem görüyor. 3 bin liranın üzerinde sağlamlaşan yeri ile Cumhuriyet altını ise 3 bin 392 liradan satılıyor.
Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.
Teknik açıdan ons altında 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.865 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 507,45 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 507,73'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 507,59 seviyesinde kapattı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 832,52 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 833,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük 825,11, en yüksek 829,68 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 827,31 seviyesinde kapattı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.665,04 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 1.665,98'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.654,07 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.296,50 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.298,85'dan işlem görüyor.
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
25 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.298,02 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.234,32 TL.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.390,46 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.392,40'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.403,00 seviyesinde kapattı.
ATA ALTINI NE KADAR?
Güne 3.390,46 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,08 artışla 3.392,15'dan işlem görüyor.
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