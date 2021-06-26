26 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek kaç TL? Altın güne yatay başladı!

Geçtiğimiz haftalarda 522 TL bandını da aşarak kendi rekorunu kıran gram altın, son 1-2 haftadır 500 TL’nin altında hareket ediyordu. 500 eşiğini geçen gram altın, 501 TL civarında sabitlendi. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.
501,96 Türk lirası 502,041 Türk lirası
455,78 Türk lirası 458,691,10 Türk lirası
1.781,48 Türk lirası 1.781,760,37 Türk lirası
56.987,00 Türk lirası 56.996,000,36 Türk lirası
68.066,00 Türk lirası 68.077,000,36 Türk lirası
3.239,00 Türk lirası 3.292,000,89 Türk lirası
1.622,00 Türk lirası 1.655,001,04 Türk lirası
811,00 Türk lirası 828,001,10 Türk lirası
3.271,47 Türk lirası 3.324,951,90 Türk lirası
3.273,69 Türk lirası 3.327,201,97 Türk lirası
451,62 Türk lirası 483,080,90 Türk lirası
366,43 Türk lirası 366,491,00 Türk lirası
274,45 Türk lirası 329,360,92 Türk lirası
7.993,46 Türk lirası 8.120,860,27 Türk lirası
16.195,24 Türk lirası 16.510,430,33 Türk lirası
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