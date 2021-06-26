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26 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek kaç TL? Altın güne yatay başladı!

26.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda bir iniş bir çıkış grafiği sergileyerek dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, Kapalıçarşı ve piyasaların kapalı olduğu 26 Haziran Cumartesi güne yatay seviyede başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın, bir önceki kapanışı ile aynı çizgide ilerliyor.

26 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek kaç TL? Altın güne yatay başladı!

Geçtiğimiz haftalarda 522 TL bandını da aşarak kendi rekorunu kıran gram altın, son 1-2 haftadır 500 TL’nin altında hareket ediyordu. 500 eşiğini geçen gram altın, 501 TL civarında sabitlendi. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.

26 HAZİRAN CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

501,96 Türk lirası 502,041 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK

455,78 Türk lirası 458,691,10 Türk lirası

ONS ALTIN

1.781,48 Türk lirası 1.781,760,37 Türk lirası

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

56.987,00 Türk lirası 56.996,000,36 Türk lirası

ALTIN EURO KG

68.066,00 Türk lirası 68.077,000,36 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

3.239,00 Türk lirası 3.292,000,89 Türk lirası

YARIM ALTIN

1.622,00 Türk lirası 1.655,001,04 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

811,00 Türk lirası 828,001,10 Türk lirası

REŞAT ALTIN

3.271,47 Türk lirası 3.324,951,90 Türk lirası

KULPLU REŞAT ALTIN

3.273,69 Türk lirası 3.327,201,97 Türk lirası

22 AYAR ALTIN

451,62 Türk lirası 483,080,90 Türk lirası

18 AYAR ALTIN

366,43 Türk lirası 366,491,00 Türk lirası

14 AYAR ALTIN

274,45 Türk lirası 329,360,92 Türk lirası

KAPALIÇARŞI ZİYNEK 2,5

7.993,46 Türk lirası 8.120,860,27 Türk lirası

KAPALIÇARŞI ZİYNET 5’Lİ

16.195,24 Türk lirası 16.510,430,33 Türk lirası

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gram altın
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