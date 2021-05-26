26 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcısını sevindiriyor. ABD tahvil faizi konusunda politikacıların yaptığı değerlendirmelere, fiyatların yükselişinde etken bir rol oynadı. 18 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 374 seviyelerinde kapatırken, bugün itibariyle 392,25 TL’ye kadar yükseldi.

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.