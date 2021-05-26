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  4. 26 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

26 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

26.05.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan ve birçok kişi tarafından yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilen altın bilezik gram fiyatları, altın fiyatlarının da etkisiyle yükselişe geçti. 14 ayar altın bilezik dün günü 292 seviyelerinde kapatırken, bu sabah güne 304,04 ile başladı. 22 ayar altın bilezik ise, günü 467,47 seviyesinde tamamlarken, yeni günü yükseliş göstererek 478,69 ile açtı.

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcısını sevindiriyor. ABD tahvil faizi konusunda politikacıların yaptığı değerlendirmelere, fiyatların yükselişinde etken bir rol oynadı. 18 ayar altın bilezik gramı ise dün günü 374 seviyelerinde kapatırken, bugün itibariyle 392,25 TL’ye kadar yükseldi.

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 478,69 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,22 artışla 479,38'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 467,47 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 391,69 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,22 artışla 392,25'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 374,06 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 304,62 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,22 artışla 305,07'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 292,02 seviyesinde kapattı.
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