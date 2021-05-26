26 Mayıs altın fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı üst üste yükselişler sonucunda şu an için rekor seviyede işlem gören Gram altın, yatırımcısını sevindirirken, çeyrek altın da bu sabah bu yükselişe ortak oldu. Dün günü 837 seviyelerinde kapatan çeyrek altın, bu sabah güne 848 seviyelerinde başladı.

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

SON 6 AYIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz günlerde 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle beraber kademeli bir şekilde tırmanarak 517 TL seviyesine ulaştı. Gram altın en Kasım ayında 534 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini ise bugün gördü.