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26 Mayıs altın fiyatları | Bugün (26 Mayıs) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

26.05.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın geçtiğimiz günlerde yaşadığı yükselişle beraber 500 TL sınırını geçerek dün itibariyle 517 TL’ye kadar yükseldi. Uzun bir süredir giderek artan gram altın fiyatı, bu sabah güne kapanış seviyesinde başladı. Gram altın en son Kasım ayında 534 TL seviyesini görmüştü, yeni güne son altı ayın zirvesinde başladı. Altının ons fiyatı ise 1.900 sınırını geçti ve şu an için 1.905 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı üst üste yükselişler sonucunda şu an için rekor seviyede işlem gören Gram altın, yatırımcısını sevindirirken, çeyrek altın da bu sabah bu yükselişe ortak oldu. Dün günü 837 seviyelerinde kapatan çeyrek altın, bu sabah güne 848 seviyelerinde başladı.

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

SON 6 AYIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz günlerde 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle beraber kademeli bir şekilde tırmanarak 517 TL seviyesine ulaştı. Gram altın en Kasım ayında 534 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini ise bugün gördü.

spot altınn

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 517,02 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 517,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük 504,91, en yüksek 517,43 seviyelerini gören Gram Altın, günü 516,61 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 848,24 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,27 artışla 849,84'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 837,51 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.696,47 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 1.699,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.676,13 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.358,73 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.364,00'dan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.454,45 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.459,82'dan işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR?

ATA ALTIN NE KADAR?
Güne 3.454,45 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.459,88'dan işlem görüyor. Ata Altın, günü 3.465,03 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
26 Mayıs sabahı itibariyle Ziynet Altın alış fiyatı 3.275,53 TL iken satış fiyatı ise 3.342,01 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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