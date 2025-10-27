27 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini yayımladı.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme Güney Kore'de perşembe günü yapılacak. Görüşmede iki taraf arasındaki ticari ilişkilerde ilerleme sağlanabileceğine dair öngörüler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Trump, yarın sabah Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Trump, 29 Ekim'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak. Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılacak olan ABD Başkanı, 30 Ekim Perşembe günü de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek. Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletler arası ilişkiler için önemli olduğunu belirterek, görüşmelerden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan Başkan Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasına Çin'in uyup uymadığını incelemek üzere soruşturma başlattı. ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri geçen hafta beklentilerin altında kaldı. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Fed, büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan bir değişiklik planı açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, stres testlerinin bankaların dayanıklılığını korumalarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ekimde aşağı yönlü revizyonla 53,6 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 4,7'den 4,6'ya gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,7'den 3,9'a çıktı. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03, dolar endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 99 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle yüzde 0,4 artışla 65,5 dolara yükseldi.

NEW YORK BORSASINDA REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

New York borasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yakından takip ediliyor. Geçen hafta ABD'li çip üreticisi Intel, gelirinin üçüncü çeyrekte arttığını bildirdi.

Geçen hafta cuma, Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Dow Jones endeksi 47.326,73 puanla, S&P 500 endeksi 6.807,11 puanla, Nasdaq endeksi 23.261,26 puanla rekor seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ECB'nin bu haftaki para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

Avrupalı şirketlerin zayıf talep ve artan gümrük vergilerine rağmen güçlü bilançolar açıklaması da bölgede risk iştahının artmasını sağlıyor. Jeopolitik ve ticari gelişmeler de Avrupa'nın gündeminde yer almaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak üzere yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı. AB üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19'uncu yaptırım paketine onay verdi.

Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"e çevirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA JAPONYA VE GÜNEY KORE REKOR KIRDI

Asya borsaların da söz konusu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif başlarken, Japonya ve Güney Kore borsalarında rekor seviyeler görüldü.

Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae'nin ülkenin kırılgan toparlanmasını sürdürmek için genişlemeci politikalar uygulayacağına dair beklentiler Japonya borsasının rekor kırmasını sağladı. Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Çin'de eylül ayına ilişkin sanayi karları yüzde 21,6 ile yaklaşık 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı da piyasaların odağında yer alırken, bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 50.491,23 puanla, Güney Kore'de Kospi endeksi 4.038,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

GÜVEN ENDEKSİ EKİMDE HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE AZALIRKEN PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ARTTI

Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,3 azalarak 110,7, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azalışla 83,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artarak 113,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 azalış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,8 arttı. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 5,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 düştü.

KAPASİTE KULLANIM ORANI EKİMDE YÜZDE 74,2 OLDU

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da ekimde, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine indi. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü eylülde bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,2 puan azalarak yüzde 28,6'ya düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ EKİMDE 100,8 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 0,6 puan artarak 100,8'e yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 102'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki etti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 34,3'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenirken gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 34,3 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı ekim ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 54'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken yüzde 13,7‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği, ham madde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

ALTINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalışla 5 bin 545 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 626 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 358 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 4 bin 81 dolarda seyrediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatlarını baskılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Geçen hafta cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,43 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.928,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır