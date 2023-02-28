28 Şubat 2023 EYT için meclis ne zaman toplanıyor, saat kaçta? EYT Meclis'te!

Meclis TV canlı izle ekranı, EYT ile ilgili görüşmeleri kaldığı yerden devam edecek olması nedeniyle 28 Şubat 2023 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelenen TBMM görüşmelerinin bugün başlayacağı açıklanmıştı. Meclis saat 15.00’da EYT gündemi ile toplanacak. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Meclis TV canlı izle ekranı..

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Meclis TV canlı izle ekranı EYT ile ilgilş görüşmeleri anbean takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

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EYT SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Meclis Genel Kurulu bugün saat 15.00’da toplanacak ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek.

EYT MECLİS'TE!

Meclis ne zaman açılacak sorusunun yanıtı EYT ve taşerona kadro görüşmelerinin başlamasını bekleyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

Meclis bugün (28 Şubat Salı) EYT ile mesaiye başlıyor.

EYT konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer verdi:

“Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (28 Şubat Salı) görüşülecek.

EYT Yasanın hızla yürürlüğe girmesiyle, ilk maaşların da nisan ayında ödenmesi planlanıyor.

EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer verdi:

“Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”

EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili görüşmeler 28 Şubat Salı günü başlıyor.

Bilindiği üzere teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla 30 Ocak'ta TBMM'ye sunuldu ve 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi.

EYT 28 Şubat'taki görüşmelerde Genel Kurul'un gündemindeki öncelikli konular arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

