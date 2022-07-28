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28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

28.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından dün açıklanan faiz kararı sonrası döviz kurundaki değişim araştırılıyor. 28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 28 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. FED toplantısı sonrası faiz 75 baz puan artırıldı. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Dolar bugün kaç TL? 28 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,03'lük düşüşle 17,8678 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,8622 TL ve güncel satış fiyatı 17,8736 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 28 Temmuz 2022 Perşembe günü 17,8622 lira alış fiyatından, 17,8736 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,27'lik byükselişle yapan euro 18.2956 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2685 TL alış fiyatından, 18,3229 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 28 Temmuz 2022 Perşembe günü 18,2685 lira alış fiyatından, 18,3229 lira satış fiyatından işlem görüyor.

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