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  4. 3 bin lira için son günler, hemen SGK’ya koşun! Emekli bayram ikramiyesi alamayabilirsiniz: 31 Mayıs'ı geçiren seneyi bekleyecek

3 bin lira için son günler, hemen SGK’ya koşun! Emekli bayram ikramiyesi alamayabilirsiniz: 31 Mayıs'ı geçiren seneyi bekleyecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.05.2024 09:11
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Emekli bayram ikramiyesi almak için milyonlar için geri sayım başladı. 16 milyon bayram ikramiyesini 10-14 Haziran haftasında cebine koyacak. Bunun yanında yeni emekli olacaklar da emekli ikramiyesi alabilecek. Ancak emekli ikramiyesi almak isteyen yeni emekli olacaklar için süre daralıyor. SGK’ya 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurusu yapanlar Kurban Bayramı öncesinde ikramiye almaya hak kazanacak. İşte detaylar…

3 bin lira için son günler, hemen SGK’ya koşun! Emekli bayram ikramiyesi alamayabilirsiniz: 31 Mayıs'ı geçiren seneyi bekleyecek

Ramazan ve Kurban bayramlarında SGK’dan emekli maaşı alanlara ödenen emekli bayram ikramiyesi bu yıl 3’er bin liradan toplamda 6 bin liraya yükseltilmişti. Yüzde 50 artışın ardından milyonlarca emekli Geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemelerini aldı. Şimdi ise urban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri için yeni emekli olacaklara uyarı geldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE TARİH AYARI

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, emekli ikramiyesini hak etmek için yeni emekli olacakların maaşının ödenip ödenmediğine değil, hesaplamanın başlayıp başlamadığına bakılıyor. Bu kapsamda emeklilik için müracaat edilen tarih daha da önemli. Bu kapsamda Kurban Bayramına 1 gibi bir süre kala içinde bulunduğunuz ay daha da önemli hale geldi.

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İKRAMİYE İÇİN BU AY DİLEKÇE VERMEK YETERLİ

Mayıs ayı içerisinde herhangi bir gün emeklilik dilekçesi verilerek SGK’ya müracaat yapılması durumunda maaş hesaplaması bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor. Yani 1-30 Nisan arasında başvuru yapan bir sigortalı için maaş hesabı 1 Mayıs'tan itibaren yapılıyor. Yine 1-31 Mayıs arasında emeklilik başvurusu yapan bir sigortalı için de maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak.

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için aylık hak etmiş olma şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

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MAYIS AYINDA BAŞVURAN BAYRAM İKRAMİYESİNİ ALABİLECEK

Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor. Bu yüzden eğer emeklilik şartlarınız oluşmuşsa mutlaka bu ay sonuna kadar yani 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurunuzu mutlaka yapmalısınız. Böylece 1 Haziran'dan itibaren emekli aylığınız hesaplanmaya başlayacak ve Kurban bayramı ikramiyesi hak edilecek.

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O KİŞİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK

Aynı şekilde ölüm maaşına başvuracaklar ya da iş göremezlik ödeneği için müracaat edeceklerin de bu ay sonuna kadar dilekçelerini vermeleri önemli. Bu ay sonuna kadar başvuru yaparlarsa ödenekleri 1 Haziran'da başlayacak ve onlar da aylık hisse oranları nispetinde Kurban bayramı ikramiyesi alacaklar. Mayıs sonuna kadar başvuran bir sigortalı için 1 Haziran'dan itibaren başlayan maaş hesabı içine ikramiye de katılıyor. Ödemeler genelde bir ay kadar sürüyor. Bu yüzden bu sigortalılar toplu aylıklarıyla birlikte ödeme gününde ikramiyelerini de almış oluyorlar.


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