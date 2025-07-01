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31 Temmuz son tarih! Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir, adrese teslim ediliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak. Ayrıca, ehliyet yenilemek için 7 bin 423 lira ödeme yapmaları gerekecek.

31 Temmuz son tarih! Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir, adrese teslim ediliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

31 Temmuz son tarih! Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir, adrese teslim ediliyor 1

31 TEMMUZ SON TARİH

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

31 Temmuz son tarih! Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir, adrese teslim ediliyor 2

YENİ EHLİYET ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

31 Temmuz son tarih! Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir, adrese teslim ediliyor 3

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet nüfus müdürlüğü yenileme
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