3600 ek gösterge çıktı mı? Bakan Bilgin'den açıklama! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ile ilgili Bakan Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız" açıklamasında bulundı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını söyleyerek şunları söyledi:

"Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız. Bir başka çalışmamız var. O da sözleşmeli personelin tayin hakkı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri. Bunları da 3600’den sonra ele alıp çözeceğiz. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor.

Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da sosyal politikalarla emekçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir; ama Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin"

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge henüz meclise gelmiş değil. Ancak meclisten geçtikten sonra teklif yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Önümüzdeki günlerde ise bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması beklenmekte.

