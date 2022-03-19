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3600 ek göstergede dikkat çeken mutfak toplantısı açıklaması

19.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci kez toplandı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak. 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları ile maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri yükselecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu toplantıdan önce 12 ayrı mutfak toplantısı olacak. Emekli ikramiyesini ve maaşını artıracak adım için masada ter dökmeye devam ediyoruz" dedi.

3600 ek göstergede dikkat çeken mutfak toplantısı açıklaması

Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılacağı belirtildi.

Eğitim-Bir Sen Kilis Şubesinin düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, meslek kanununa ilişkin önemli katkılar sunduklarını vurgulayarak, “Tüm beklentilerimiz, tekliflerimiz keşke karşılansa çok daha yüksek bir memnuniyete vesile olsak. 2006'dan beri kariyer basamakları geri gelsin diye verdiğimiz mücadele başarılı oldu. Kariyer basamakları katmerli bir şekilde geldi. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla geldi. Adaylık sınavı kaldırıldı. Bunlar çok kıymetli adımlar” şeklinde konuştu.

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“12 AYRI MUTFAK TOPLANTISI OLACAK”

“3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek” diyen Yalçın, “Bu toplantıdan önce 12 ayrı mutfak toplantısı olacak. Oradaki niyetimiz belli. Tüm kamuda memnuniyet üretmek. Emekli ikramiyesini ve maaşını artıracak adım için masada ter dökmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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