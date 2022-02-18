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3600 ek göstergede yeni gelişme! Ayrıntılar netleşiyor... Maaşlar artacak

18.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek göstere düzenlemesi için ayrıntılar netleşiyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin, emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları değişecek. Düzenlemeyle birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artış olacak, meslek grupları genişletilecek.

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak.

Yapılan çalışmada meslek gruplarının genişletilmesi de planlanıyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi gibi bir tablo olmadığını ama bütün kamu çalışanlarının var olan göstergelerinin bir miktar arttığı bir tablonun görülme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemede kıdemler arasında ücret dengesizliğine de son verilecek.

'EN BÜYÜK FARKLILIK EMEKLİLİKE'

3600 ek gösterge çalışmasında en büyük fark emeklilikte olacak. Çalışmanın mevcut maaşları az da olsa artıracağını ama emekli aylıklarını büyük oranda artıracağını kaydeden Zengin, "Bir de kamu görevlilerinin almış olduğu emekli ikramiyelerini artıracak. 93 lirayla 117 lira arasında değişen mevcut aktif çalışmada bu fark ediyor ama en büyük farklılık emeklilikte." dedi.

Son komisyon toplantısında taraflar, bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetlerini paylaştı.

İkinci toplantının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor.

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