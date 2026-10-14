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4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı

Bir vatandaşın, Ankara'daki restorana dair "Menüde fiyat hiç belirtilmemesine rağmen 4 tane cacığa 1000 TL hesaba yazmışlar" paylaşımı gündem olmuştu. Bakanlık, CİMER başvurusu sonrası fiyat etiketi denetimi yapmış ve restorana 135 bin TL ceza uygulamıştı. İşletmenin kapı girişinde bulunan fiyat listesiyle masalardaki QR kodlu fiyat listesinin karşılaştırıldığı, 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Ceza sonrası işletmenin cacığı bedava yaptığı öğrenildi.

4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı
Hande Dağ

Ankara'da bir restoran 4 cacık için adisyona 1000 lira yazmış ve şikayet üzerine o işletmeye 135 bin lira ceza kesilmişti. Son olarak restoran sahibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı 1

Kanal D Haber'e konuşan restoran sahibi, lezzetinden ve kalitesinden emin olduğunu, pahalı da olmadığını ama artık bedava olduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA CACIK İŞLETMEMİZİN İKRAMI"

İşletme sahibi Recep Şahin, "Bundan sonra cacık işletmemizin ikramı" ifadelerini kullandı. Şahin "Mesele para değil ki. Mesele kişilerin hareketleri" dedi.

4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı 2

"YETER Kİ BURADAN MUTLU GİTSİNLER"

Fiyatıyla tartışmalara konu olan cacık, sosyal medyada gündem yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın kestiği ceza sonrası işletme de artık cacığı gelen müşterilere ücretsiz bir şekilde ikram etmeye karar verdi. Şahin "Yeter ki buradan mutlu gitsinler" şeklinde konuştu.

Ankara'da dört cacık için 1000 lira hesap ödeyen müşteri restorana CİMER'e şikayet etmişti. Şahin "Kesinlikle kızgın değilim" ifadelerini kullandı.

MENÜDEN ÇIKARTIP BEDAVA YAPTI

Ticaret Bakanlığı, işletmede denetim yapmış ve 135 bin TL ceza kesmişti. Son olarak tepkilerin odağındaki işletme cacığı menüden çıkartıp bedava yaptı.

4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı 3

Şahin "Cacık o kadar lezzetli ki arkadaşlar 4 tane cacık yemişler. Hesap 9.500 liraydı. Biz onu 9.000 lira yaptık" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ceza kesmesinin sebebi ise cacığın fiyatı değil. QR menüyle basılı menü arasındaki fiyat uyuşmazlığıydı.

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Ceza yese de işletme sahibinin cacığın lezzetinden emin olduğu belirtilirken işletmeye göre satılan cacık sulu cacık gibi değil, yalnızca süzme yoğurt ve zeytinyağı ile yapılıyor ve üzerine dökülen baharatlarla servis ediliyor. Şahin "Bizim için para önemli değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İşletme restoran
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