4 cacık için 1000 TL gündem olmuştu: Cezadan sonra bedava yaptı

Ankara'da bir restoran 4 cacık için adisyona 1000 lira yazmış ve şikayet üzerine o işletmeye 135 bin lira ceza kesilmişti. Son olarak restoran sahibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Kanal D Haber'e konuşan restoran sahibi, lezzetinden ve kalitesinden emin olduğunu, pahalı da olmadığını ama artık bedava olduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA CACIK İŞLETMEMİZİN İKRAMI"

İşletme sahibi Recep Şahin, "Bundan sonra cacık işletmemizin ikramı" ifadelerini kullandı. Şahin "Mesele para değil ki. Mesele kişilerin hareketleri" dedi.

"YETER Kİ BURADAN MUTLU GİTSİNLER"

Fiyatıyla tartışmalara konu olan cacık, sosyal medyada gündem yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın kestiği ceza sonrası işletme de artık cacığı gelen müşterilere ücretsiz bir şekilde ikram etmeye karar verdi. Şahin "Yeter ki buradan mutlu gitsinler" şeklinde konuştu.

Ankara'da dört cacık için 1000 lira hesap ödeyen müşteri restorana CİMER'e şikayet etmişti. Şahin "Kesinlikle kızgın değilim" ifadelerini kullandı.

MENÜDEN ÇIKARTIP BEDAVA YAPTI

Ticaret Bakanlığı, işletmede denetim yapmış ve 135 bin TL ceza kesmişti. Son olarak tepkilerin odağındaki işletme cacığı menüden çıkartıp bedava yaptı.

Şahin "Cacık o kadar lezzetli ki arkadaşlar 4 tane cacık yemişler. Hesap 9.500 liraydı. Biz onu 9.000 lira yaptık" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ceza kesmesinin sebebi ise cacığın fiyatı değil. QR menüyle basılı menü arasındaki fiyat uyuşmazlığıydı.

Ceza yese de işletme sahibinin cacığın lezzetinden emin olduğu belirtilirken işletmeye göre satılan cacık sulu cacık gibi değil, yalnızca süzme yoğurt ve zeytinyağı ile yapılıyor ve üzerine dökülen baharatlarla servis ediliyor. Şahin "Bizim için para önemli değil" dedi.