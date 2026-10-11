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4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza

Ankara'da bir restoranın 4 cacık için hesaba 1000 TL yazması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçerken gerçekleştirilen denetim sonucu, restorana 135 bin TL ceza uygulandığı kaydedildi.

4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza
Hande Dağ

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ı etiketleyerek Ankara'daki bir restoranda hesapla ilgili yaşadığı durumu "Menüde fiyat hiç belirtilmemesine rağmen 4 tane cacığa 1000 TL hesaba yazmışlar" ifadeleriyle paylaştı.

4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza 1

"RESTORANDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Söz konusu gönderiyi alıntılayan Kaplan, yaptığı paylaşımda "Dün oluşturduğunuz CİMER başvurusuna istinaden, bugün gerçekleştirdiğimiz fiyat etiketi denetimi sonucu, ilgili restorana 135 bin TL ceza uygulanmıştır" dedi.

"34 ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATLARININ FARKLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünce, CİMER başvurusu üzerine Çankaya'da faaliyet gösteren restoranda denetim gerçekleştirildiğini belirten Kaplan, "Denetimde, işletmenin kapı girişinde bulunan fiyat listesi ile masalarda yer alan QR kodlu fiyat listesi karşılaştırılmış; 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca QR kodlu menüde cacık ürününün fiyatının 250 TL olarak belirtildiği görülmüştür" ifadelerini kullandı.

4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza 2

İŞLETMEYE 135 BİN TL PARA CEZASI

Kaplan paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle işletmeye 135.082 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve fiyat şeffaflığının sağlanması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Ceza restoran hesap
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