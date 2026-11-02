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4 şehir arasında hızlı tren dönemi! Yolculuk 2 saat 15 dakika olacak

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak 312,5 kilometrelik hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

4 şehir arasında hızlı tren dönemi! Yolculuk 2 saat 15 dakika olacak

Hızlı tren ağı genişliyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arasındaki ulaşımı değiştirecek hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor. Hattın tamamlanmasıyla dört şehir arasındaki yolculuklar daha kısa sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak hızlı tren projesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Projenin teknik özelliklerine dikkati çeken Uraloğlu, "312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

4 şehir arasında hızlı tren dönemi! Yolculuk 2 saat 15 dakika olacak 1

SÜRE KISALACAK, KAPASİTE ARTACAK

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çukurova Havalimanı bağlantısındaki üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin ile Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, kara yolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, yüzde 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027'de tamamlamayı hedefliyoruz."

4 şehir arasında hızlı tren dönemi! Yolculuk 2 saat 15 dakika olacak 2

Uraloğlu, projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının tamamlandığını, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini kaydetti.

KALKINMA YOLU VE ORTA KORİDOR İÇİN DE ÖNEMLİ

Hattın yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Mersin Limanı ile Gaziantep'in organize sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendireceğiz. Böylece yük taşımacılığında maliyet avantajı sağlayacak, bölgenin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

4 şehir arasında hızlı tren dönemi! Yolculuk 2 saat 15 dakika olacak 3

Uraloğlu, projenin Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinde bulunduğuna işaret ederek, hattın hizmete alınmasıyla Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçleneceğini, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Adana Mersin Osmaniye hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
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