FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof Dr. Ersan Başar: - "Çalışma ortamı hiç kolay değil. Hazır olmak gerekiyor hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak motive olmanız gerekiyor. Bu şekilde ancak hayatınızı idame ettirerek düzgün bilimsel çalışmalar yapabiliyorsunuz" - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Heyecanı paylaşmak için buraya geldik ve bugün ön eğitimleri aldık. Çünkü çok zor şartlarda bir yolculuk olacak, -60'lara varan bir sıcaklıktan bahsediliyor. Her şartta ne yapılmasıyla ilgili ön eğitime geldik"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı.

Ortalama hava sıcaklığının yazın -20, kışın -40 derece olduğu Antarktika’ya gidecek ekibe Tuzla Marina Viaport'ta denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimi verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof Dr. Ersan Başar, Antarktika'nın bilim insanları için "doğal bir laboratuvar" niteliğinde olduğunu söyledi.

9 Şubat'ta İstanbul'dan başlayacak bilim seferinde 22 Türk bilim insanı ve 2 yabancı bilim insanının bulunacağını anlatan Başar, "Burada yapacağımız her bilimsel çalışma dünya bilimine katkı sağlıyor. Küresel ısınma konusu da zaten en büyük sorunlardan bir tanesi. Bundan en fazla muzdarip bölgeler kutup bölgelerimiz. Bu nedenle buralarda çalışma imkanımızın olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha evvel 3 bilim seferine katıldığını aktaran Başar, iklimin oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Çalışma ortamı hiç kolay değil. Hazır olmak gerekiyor hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak motive olmanız gerekiyor. Bu şekilde ancak hayatınızı idame ettirerek düzgün bilimsel çalışmalar yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Buzda örneklemeler ve bitkisel örneklemeler yapılacak"

Başar, bu bilim seferinin Türkiye'nin Antarktika'ya gerçekleştirdiği 4. bilim seferi olacağını belirterek, ilkinin 2017'de yapıldığını hatırlattı.

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarla bilim seferlerinin her yıl yapıldığını anlatan Başar, şöyle devam etti:

"Toplam 24 kişilik bir ekiple hareket edeceğiz ve bu ekibin içinde farklı projelerin yanı sıra meteoroloji istasyonunun tekrar çalıştırılması, genesis istasyonlarının kurulması, seyir haritalarının tekrar çizilmesi gibi farklı işlemler yürütülecek.

Antarktika'da Meteoroloji İstasyonu'muz var, geçen yıl kurduğumuz... Onun geliştirilmesi, yeni ekipmanlarla değiştirilmesi işlemlerimiz sürüyor. Tabii bunun haricinde üniversitelerden hocalarımızın projeleri var, 15 proje toplamda. Bunlarla ilgili çalışma yapacaklar; deniz suyu örneklemeleri, buzda örneklemeler ve bitkisel örneklemeleri yaparak projeler tamamlanmış olacak."

- "Hazırlıkları tamamladık"

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi olarak denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimi alarak hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Sefer ile 15 bilimsel projenin icra edileceğini anlatan Özsoy, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Harita Genel Müdürlüğü'nden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ve Milli Eğitim'den bir öğretmenimiz dahil olmak üzere katılımcılarımız mevcut. Sefer süresince bu 15 projeyi icra edecekler. Bu projeler de tabii ki Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılımcılarla gerçekleştirilecek." diye konuştu.

- "Bu ekibin bir parçası olmaktan onur duyuyorum"

Sefer ekibinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takibinde gerçekleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seferde 24 kişilik bir ekip var. Biz de bu ekibin içindeyiz. Sanayi Bakanımız özellikle TEKNOFEST'in Gaziantep'te olmasından dolayı, yüksek teknolojiye geçme hedefimizden dolayı bizim de bu seferde olmamızı söyledi. Biz de seve seve bu heyecanı paylaşmak için buraya geldik ve bugün ön eğitimleri aldık. Çünkü çok zor şartlarda bir yolculuk olacak, -60'lara varan bir sıcaklıktan bahsediliyor. Her şartta ne yapılmasıyla ilgili ön eğitime geldik. 9'unda inşallah sefer başlıyor. Sefer bizden tevfik Allah'tan. Heyecanlıyım, ülkemin bilim ve teknoloji adına geldiği nokta adına heyecanlıyım. Hem bu ekibin bir parçası olmaktan hem de ülkemin yeni hedeflere doğru hızla ilerlemesinden büyük bir onur duyuyorum."

Şahin, eğitimlerin ardından katılımcılara ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştıTrafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika, Ersan Başar, Fatma Şahin,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatırımcılara altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

Şubat ayında e-ticarete doyacağız

Şubat ayında e-ticarete doyacağız

3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart’ta İstanbul’da

3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart’ta İstanbul’da

Marmarabirlik’ten 48 milyon TL ödeme

Marmarabirlik’ten 48 milyon TL ödeme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.