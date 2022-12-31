4 yılda yüzde 624'lik zam! Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu: 2018'de 115, 2022'de 84 adet...

Pandemi sonrası tüm dünyada tırmanışa geçen enflasyon Rusya Ukrayna savaşıyla kriz boyutuna ulaştı. Gıda fiyatları hiç olmadığı kadar yükselirken Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren bir fast food zincirindeki menüde yaşanan değişim dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu menünün son 5 yıldaki fiyat değişimini karşılaştırdı. Buna göre menü 2017'de 11,95'e, 2018'de 13,95 liraya satılırken 2019 yılında 18,99 TL’ye çıktı. 2020’de 29,99 TL’ye, 2021'de 36,99 TL’ye ve 2022'de ise 99 liraya yükseldi. Böylece fiyat artışı yüzde 624 oldu.

Sosyal medyada eski menülerin görsellerini paylaşan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. 2018 ve 2023 asgari ücreti ile ne kadar menü alınabileceğinin hesabını yaptılar.



