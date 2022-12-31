FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4 yılda yüzde 624'lik zam! Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu: 2018'de 115, 2022'de 84 adet...

4 yılda yüzde 624'lik zam! Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu: 2018'de 115, 2022'de 84 adet...

31.12.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren ünlü fast food zincirindeki fiyat artışları sosyal medyada gündem oldu. 2018 yılında 13,95 olan menünün 2022 yılında 99 liraya çıkmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları asgari ücret detayına dikkat çekti.

4 yılda yüzde 624'lik zam! Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu: 2018'de 115, 2022'de 84 adet...

Pandemi sonrası tüm dünyada tırmanışa geçen enflasyon Rusya Ukrayna savaşıyla kriz boyutuna ulaştı. Gıda fiyatları hiç olmadığı kadar yükselirken Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren bir fast food zincirindeki menüde yaşanan değişim dikkat çekti.

cats

Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu menünün son 5 yıldaki fiyat değişimini karşılaştırdı. Buna göre menü 2017'de 11,95'e, 2018'de 13,95 liraya satılırken 2019 yılında 18,99 TL’ye çıktı. 2020’de 29,99 TL’ye, 2021'de 36,99 TL’ye ve 2022'de ise 99 liraya yükseldi. Böylece fiyat artışı yüzde 624 oldu.

eb

Sosyal medyada eski menülerin görsellerini paylaşan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. 2018 ve 2023 asgari ücreti ile ne kadar menü alınabileceğinin hesabını yaptılar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus gazı için yeni hamle! Değişiyor...Rus gazı için yeni hamle! Değişiyor...
Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!
Gram altın kendi rekorunu kırdı! 'Altının gramı 1450 TL olacak ama...''Gram altın kendi rekorunu kırdı! 'Altının gramı 1450 TL olacak ama...''
Anahtar Kelimeler:
hamburger

En Çok Okunan Haberler

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Osman Erdoğan görevinden alındı!

Osman Erdoğan görevinden alındı!

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Açlık sınırı açıklandı! Asgari ücretle farkı...

Açlık sınırı açıklandı! Asgari ücretle farkı...

Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı

Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.