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TOKİ'nin yanlış mesajıyla birkaç dakikalığına ev sahibi oldular

EMLAK HABERLERİ  | 12.04.2021 15:21 | Son Güncelleme

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan TOKİ, sehven mesaj gönderilen kişilere uyarıda bulunarak bilgi verdi.

TOKİ'nin yanlış mesajıyla birkaç dakikalığına ev sahibi oldular

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hak sahibi olduklarına dair gönderilen mesajların sehven olduğu belirtildi.

TOKİ'DEN KAHRAMANMARAŞ AÇIKLAMASI

TOKİ yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta mesaj gönderilen kişileri uyararak, "Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

"HAYALİ BİLE GÜZELDİ"

TOKİ'den yapılan açıklamaya tepki gösteren vatandaşlardan bazıları yorumlarda "Sehven evimi isterim" yorumunu yaparken, kimisi de "Hayali bile güzeldi" diyerek duygularını paylaştı.

İşte TOKİ'ye gelen cevaplardan birkaç tanesi;

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devlet kurumu toki garibanı ev sahibi yapmak yerine kimlere rant sağlıyor acaba...
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