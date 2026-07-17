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5 milyon liraya varan kredi desteği geliyor: Şartları belli oldu

KOSGEB, yapay zekâ yatırımları için Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelere 500 bin lira ile 5 milyon lira arasında faizsiz kredi desteği sağlayacak.

5 milyon liraya varan kredi desteği geliyor: Şartları belli oldu
Aleyna Türkmen

Teknoloji girişimlerinin yapay zekâ alanındaki yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Yapay Zekâ Kredi Programı'nı devreye aldı. Program kapsamında yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalar için 500 bin lira ile 5 milyon lira arasında faizsiz kredi imkânı sunulacak.

Kredi desteğinden yararlanacak işletmeler, geri ödemelerini ilk 1 yılı ödemesiz olmak üzere, takip eden 1 yıl boyunca 3'er aylık taksitlerle gerçekleştirecek. GO Dijital Cüzdan hesabına blokeli olarak aktarılacak kredi tutarının kullanıma açılabilmesi için ise işletmelerden banka teminatı talep edilecek.

5 milyon liraya varan kredi desteği geliyor: Şartları belli oldu 1

SADECE TEKNOGİRİŞİM ROZETİ BULUNAN İŞLETMELER BAŞVURABİLECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, destek programı yalnızca Teknogirişim Rozeti bulunan işletmelere açık olacak. Programla, girişimlerin yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapısı ve yapay zekâ araçlarına erişim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, yapay zekâ geliştirme süreçlerinde önemli yer tutan veri merkezi hizmetlerinden yararlanılmasının kolaylaştırılması ve teknoloji girişimlerinin rekabet gücünün artırılması da programın öncelikleri arasında yer alıyor.

5 milyon liraya varan kredi desteği geliyor: Şartları belli oldu 2

BAŞVURULAR YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

KOSGEB Bilgi Sistemleri üzerinden 9 Temmuz'da başlayan başvurular, 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuruları uygun bulunan işletmeler, kredi kullanım sürecini GO Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden yürütecek.

Programa başvuru yapacak işletmelerin geçerli Teknogirişim Rozetine sahip olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı bulunması ve aktif, güncel işletme beyanına sahip olması gerekiyor.

5 milyon liraya varan kredi desteği geliyor: Şartları belli oldu 3

DESTEK KAPSAMINDAKİ HARCAMA KALEMLERİ

Program çerçevesinde şu alanlardaki hizmet ve altyapı harcamaları desteklenecek:

-Yüksek performanslı işlem kaynakları (GPU, CPU, RAM),
-Güvenli veri depolama hizmetleri,
-Yapay zekâ veri merkezi hizmetleri,
-Yapay zekâ araçları ve platform hizmetleri.

Destekten yararlanmak isteyen işletmeler, KOSGEB ile protokol imzalayan veri merkezlerinden temin edecekleri hizmetler için program kapsamında kredi desteği alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka kredi destek ödemeleri girişimci teknoloji
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