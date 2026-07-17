Düğün takılarında yeni dönem! Yargıtay kuralı değiştirdi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında en çok tartışma konusu olan düğün takılarının paylaşımına ilişkin önemli bir içtihat değişikliğinin gerekçelerini ayrıntılarıyla ortaya koydu. 2024 yılında değiştirilen uygulamayı son kararıyla bir kez daha açıklayan Daire, bundan böyle düğünde takılan ekonomik değeri bulunan takı ve paraların kural olarak takıldığı eşe ait olacağını vurguladı.

Boşanma davalarında uzun yıllardır uygulanan "düğünde takılan tüm altınlar geline aittir" yaklaşımından vazgeçen Yargıtay, bilezik ve kolye gibi kadına özgü ziynet eşyalarının geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takıların ise damada ait olacağına hükmetti.

İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİNİ DETAYLANDIRDI

Yargıtay'ın değerlendirmesine konu olan dosyada davacı kadın, düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederken, dosyanın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi de kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların kadına ait olduğuna karar verdi.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal niteliğinde bir karara imza attı ve takıların paylaşımına ilişkin yeni içtihadın gerekçelerini ayrıntılı şekilde açıkladı.

Kararda, Dairenin önceki içtihatlarında, "aksine bir anlaşma ya da örf âdet kuralı olmadığı takdirde, düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın (ziynet eşyası, altın, döviz, TL vs.) bunların hepsi kadına ait sayılır" anlayışının benimsendiği hatırlatıldı.

"GELENEKLER VE EKONOMİK ŞARTLAR DEĞİŞTİ"

Yargıtay, toplumdaki sosyal ve ekonomik değişimlerin yeni bir değerlendirmeyi zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle; düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında, ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddî katkı sağlamak amacıyla, ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması dikkate alınarak, düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda, Dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur."

Yargıtay'ın ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre, taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımına ilişkin bir anlaşma bulunuyorsa paylaşım buna göre yapılacak. Anlaşma yoksa yerel örf ve adet kurallarının varlığı iddia edilip ispatlanırsa paylaşım bu doğrultuda gerçekleştirilecek. Bunun da bulunmaması halinde erkeğe ve kadına takılan ya da verilen ekonomik değeri bulunan her şey kural olarak kendilerine ait olacak.

Kararda ayrıca, karşı cinse özgü bir takının o cinse verilmiş sayılacağı, bunun tartışmalı olması halinde ise gerektiğinde bilirkişi incelemesine başvurulacağı ifade edildi. Bilirkişi incelemesi sonucunda takının her iki cinse de özgü olduğunun belirlenmesi halinde ise söz konusu eşyanın takıldığı kişiye ait olacağı belirtildi.Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değeri bulunan eşyalar bakımından da kadına ya da erkeğe özgü olanların ilgili eşe ait sayılacağı, her iki cinse de özgü olduğu belirlenen eşyaların ise ortak kabul edileceği kaydedildi.

Yargıtay ayrıca, uyuşmazlıkların tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, hayatın olağan akışına aykırı bir durumu ileri süren tarafın bunu ispatla yükümlü olduğu belirtilirken, ziynet alacağı davalarında kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasının olağan kabul edildiği, bunun aksini iddia eden kadın eşin iddiasını ispat etmesi gerektiği ifade edildi. Dava konusu altınların varlığı ile bunların kadın eşte bulunmadığının da şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

AİLE MAHKEMESİNİN KARARI BOZULDU

Yargıtay, somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremse altın (Darphane tarafından basılan, halk arasında "iki buçukluk" olarak da bilinen yüksek gramajlı bir ziynet ve yatırım altınıdır. Tam 10 adet çeyrek altına veya 2,5 adet tam altına eş değerdir), 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye-zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediğinin dosya kapsamıyla sabit olduğunu belirterek bu ziynetler yönünden verilen kabul kararında isabetsizlik bulunmadığını bildirdi.

Ancak bilirkişi raporunda düğün sırasında davalı erkeğe 6 adet çeyrek altın takıldığının açıkça tespit edildiğine dikkat çeken Daire, bu altınların niteliği gereği kadına özgü ziynet eşyası sayılamayacağını ve davalı erkeğe ait olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle İlk Derece Mahkemesinin toplam 16 adet çeyrek altının tamamını davacı kadın lehine hüküm altına almasının usul ve kanuna aykırı olduğuna karar veren Yargıtay, yalnızca kadına ait 10 adet çeyrek altın üzerinden hüküm kurulması gerekirken erkeğe takılan 6 adet çeyrek altının da davacıya ait kabul edilmesini bozma gerekçesi saydı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır