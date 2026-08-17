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5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

Bir yanda mevduat faizleri, diğer yanda konut fiyatları ve konut kredisindeki faiz oranları... Ev almayı düşünenler ya da getiri sağlamak isteyen yatırımcılar konut ile mevduat faizi arasında kararsızlık yaşarken güncel hesap ortaya çıktı. Peki, mevduat mı konut mu daha çok kazandırıyor?

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı
Hande Dağ

Bir tarafta yüksek mevduat faizi, diğer tarafta aylardır enflasyonun altında kalan konut fiyatları varken mevduat mı konut mu daha çok kazandırıyor sorusu sık sık gündem oluyor. Elinde nakdi olanlar kararsızlık yaşarken güncel tablo ortaya çıktı.

5 milyon TL lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı 1

"MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR"

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Bilal Emin Turan "Yüksek seyreden faizler TL mevduatı cazip kılmaya devam ediyor" dedi. Turan "Son 7,5 ayda mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

5 milyon TL lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı 2

"KONUT FİYATLARINDA REEL KAYIP"

Yılbaşında parasını mevduata yatıranların yaklaşık yüzde 26-27 oranında getiri elde ettiği belirtilirken bu durumun konut almak isteyenleri de beklemeye yönettiği aktarıldı. Konut fiyatlarındaki artışın 30 aydır enflasyonun altında kaldığı kaydedildi. Turan "Son bir yılda konut fiyatları yüzde 24.5 arttı ama enflasyon geldiğimiz seviyede yüzde 31.75. Yani burada 6-6,5 puanlık aslında konut fiyatlarındaki reel bir kayıptan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

5 milyon TL lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı 3

MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ

Türkiye'de ortalama konut fiyatının yaklaşık 5 milyon 188 bin TL olduğu işaret edilirken Turan "Bugün 5 milyon lirayı siz konuta verdiğiniz zaman aslında aylık faiz olarak baktığımız zaman yüzde 41 faizle onu bankaya yatırdığınız zaman 148 bin TL net getiri elde ediyorsunuz" dedi. Konut fiyatlarının aylık artışının ise bu seviyelere ulaşmadığı aktarıldı. Bu nedenle elinde peşin parası olanların parasını konuta bağlamak yerine mevduatta tutmayı tercih ettiği belirtildi. Turan "Kimse bu tatlı kazançtan vazgeçip şu anda konut almak istemiyor" dedi.

5 milyon TL lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı 4

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM VE KONUT FİYATLARI

Krediyle ev almak isteyenler için ise durum biraz daha farklı. Konut kredisi faizlerinin de yüksek olduğu belirtilirken birçok bankada hala yüzde 3'ün üzerinde olduğu kaydedildi. Turan "Faizlerde sert bir geri çekilme, hızlı bir geri çekilme veya bir kampanya görmediğimiz sürece biz konut fiyatlarında hızlı ve agresif bir artış beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

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