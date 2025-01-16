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5 yıldır en fazla yatırımını Türkiye'ye yapıyor! EBRD, 'Uzun vadede buradayız' deyip yatırımlarını açıkladı

16.01.2025 11:57
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yatırımlarının 2024'te 2,6 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığı Türkiye, 5 yıldır üst üste bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke oldu. EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, "2025'te de bu başarının üzerine yenilerini ekleyeceğimizden eminiz. EBRD, uzun vadede Türkiye'de" sözlerini kullandı.

5 yıldır en fazla yatırımını Türkiye'ye yapıyor! EBRD, 'Uzun vadede buradayız' deyip yatırımlarını açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD), geçen yıl Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar avroya çıktı ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar avro, 2022'de 1,6 milyar avro yatırım yaptı.
EBRD'nin geçen yılki rekor yatırımında Türkiye'deki özel sektörün yeşil dönüşüm iştahı ve deprem bölgesine yönelik devam eden destek programı kapsamındaki projeler etkili oldu.

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YÜZDE 16'SINI OLUŞTURDU

Türkiye'deki projeler, bankanın 2024'te faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 16,6 milyar avroluk toplam yatırımının da yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu. Böylece, Türkiye EBRD'nin üst üste 5 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke pozisyonunu korudu. Türkiye'yi, Ukrayna ve Mısır takip etti.
Söz konusu 2,6 milyar avroluk yatırımın yüzde 60'ını yeşil dönüşüm projeleri oluşturdu.
Banka, geçen yıl deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk destek programının büyük bir kısmını bölgedeki altyapı projelerine sağladı.
Geçen yılki yatırımlarla EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 22 milyar avronun üzerine çıktı.

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"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YEŞİL DÖNÜŞÜMDE KARARLI"

EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, Türkiye'deki yatırımların yaklaşık yüzde 60'ının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve kaynak verimliliği gibi yeşil dönüşüm projelerine ayrılmasının önemli olduğunu, bunun kamu ve özel sektörün dönüşümü hızlandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Yeşil finansmanın yaygınlaştırılması için ülkenin finans kuruluşlarını desteklemeyi amaçlayan ikinci Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı'nı başlattıklarını anımsatan Falcetti, şöyle devam etti:
"2024'teki rekor rakamlarımız için deprem bölgesine destek programımızdan bahsetmek gerek. Halihazırda 1,5 milyar avroluk başlangıç paketimizin büyük bir kısmını kullanıma sunduk ve bölgede yeniden yapılanmaya yönelik projeleri finanse etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl bölgedeki şirketlere finansman sağladık, bölgedeki KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan tedarik zinciri finansman programlarını duyurduk ve bölgenin temiz su gibi kritik hizmetlere ihtiyacını karşılamaya yönelik projeleri destekledik. Genel olarak bu faktörler, özel sektör ortaklarımızla çalışmalarımıza ivme kazandırarak ülkede rekor düzeyde etki yaratmamızı sağladı."

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ÖZEL SEKTÖRÜN ESNEKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Falcetti, Türkiye'nin banka için en önemli ve dinamik pazarlardan olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki başarımızın kilit faktörlerinden biri de özel sektörün esnekliği ve dinamizmidir. Özel sektörün zorlu koşullara uyum sağlama becerisi ve uzmanlığı, verimli ortaklıkları teşvik ederek etkili yatırımların önünü açtı. 2025'te de bu başarının üzerine yenilerini ekleyeceğimizden eminiz" dedi.
EBRD'nin yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, kamu ve özel sektör aktörleriyle etkili işbirliği geliştirdiğini söyleyen Falcetti, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"EBRD, uzun vadede Türkiye'de. Uzun vadeli bir yatırım görünümüne sahip olmamız için en önemli şey, istikrarlı bir yatırım ortamıdır. Bu nedenle ülkedeki ekonomik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de yatırımcı güveninde bir iyileşme görmekten memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde ekonomide Ortodoks politikalara yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve doğru yapısal reformlarla daha fazla iyileşme potansiyelinin olduğuna inanıyoruz. Bizim için önemli olan ekonomik istikrarın devam etmesi. Bu açıdan, Türkiye'yi daha yeşil, daha kapsayıcı, rekabetçi ve entegre bir ekonomi olma yolculuğunda desteklemeye devam etmeyi umuyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
EBRD
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