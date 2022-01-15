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5 yıldızlı otelin yanında bedava tatil yapıyorlardı! Hepsi yıkılıyor…

15.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Aksu ilçesinde denize sıfır noktasına kurulan, 5 yıldızlı otellere komşu çardaklara, 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta caretta'ların üreme alanlarını etkilediği gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Bölge sakinleri ise daha modern ve düzenli bir alanın yapılmasını istedi.

5 yıldızlı otelin yanında bedava tatil yapıyorlardı! Hepsi yıkılıyor…

Antalya'nın Aksu ilçesinde batıda Aksu Nehri, doğuda Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahili, geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'deniz kaplumbağaları üreme alanı' olarak ilan edildi.

Bölgede 500'e yakın ahşap yapılardan oluşan çardak ve kumsalın çöp içindeki hali tepki çekmişti. Yapılan şikayetler ve suç duyurusu, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta caretta'ların üreme alanının zarar görmesi nedeniyle harekete geçildi.

YIKIM KARARI ALINDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, caretta caretta deniz kaplumbağalarının koruma alanı olarak ilan edilen 1.2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan barakaların kaldırılması yönünde Aksu Belediyesi'ne yazı gönderildi. Yazının ardından harekete geçen Aksu Belediyesi yıkım kararı aldı.

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Bu kararın ardından Aksu Belediyesi'nce, çardakların girişine "1. derecede doğal sit alanı içerisinde bulunan kaçak yapılar,3621 Sayılı Kadın ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre 26.01.2022 tarih ve saat 09.30'da belediyemiz tarafından yıkılacaktır" levha asıldığı görüldü. Ayrıca çardaklara numara verildiği, 'İzinsiz çardak yapmak, sahile moloz ve stabilize dökmek yasaktır' uyarıcı levhaları dikkat çekti. Öte yandan tahribata uğrayan çardaklar, etrafındaki kirlilik ve çöpler kameralara yansıdı
Çardakların son hali ve bölgenin manzarası havadan görüntülendi.

"ÇEVRE DÜZENLEMESİ OLACAK"

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Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, bölge halkının 30-40 yıldır, 476 çadırla faydalandığını söyledi. Sezonda yaklaşık 5 bin kişinin yararlandığı çardaklarda, sadece Aksu ve Serik ilçe halkının değil, Türkiye'nin her yerinden tatilcinin geldiğini anlatan Kaya, "Buraya mutlaka bir düzenleme olması gerekiyor. Devlet büyüklerimizden bir yardım istiyoruz. Önümüzdeki sezon bu kargaşayı keşmekeşliği önlensin. Burası kıyı kenar çizgisi yasal olmayan bir yer, devletimizin izin verdiği yerde çevre düzenlemesi olacak" dedi.

"DAHA YAŞANABİLİR KIYI OLSUN"

Günübirlik gelen kişilerin çevre düzenlemesine dikkat etmediğini savunan Kaya, "Caretta caretta'ların kıyı kenar çizgisinde sıkıntı olduğu ve yumurtaların çoğunun boş çıktığı söylendi. Bu konudan bizde rahatsızız. Halkımız bilinçli. Ama buradaki sokak hayvanları çukurlardaki yumurtaları çıkarıp yiyorlar. Bu sene sezon başında burayı bir disiplin altına alırsak, daha yaşanabilir bir kıyı yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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"HERKESİN FAYDALANACAĞI ORTAK YER OLSUN"

Yıkım kararını saygıyla karşıladıklarının altını çizen Abdullah Kaya, "Devletimiz ne derse olur, biz yıkıma karşı değiliz ama düzenleme yapılmasını istiyoruz. Düzenleme olsun ki şu çirkin görüntüden kurtulalım hem de kalıcı bir şey olsun. Çardak sakinlerinin bir daha giremeyeceğine yönelik bir duyumumuz yok. Bir düzenleme olacağını, buna da yıkımdan sonra karar verileceğini tahmin ediyoruz. Paydaşlarla istişare edip ortak bir nokta bulmaya çalışacağız. Ortak çözüm bulmak istiyoruz. Önemli olan burada halkın rahat edebileceği, herkesin faydalanabileceği ortak bir yer, örnek olsun "ifadelerine yer verdi.

"TEK TİP OLSUN"

Çardak sakinlerinin hayvansever olduğunu dile getiren Kaya, "Yıkımdan sonra burayla ilgili güzel bir etüt ve planlama yapılırsa iyi olur. Görüntü 2022 yılında çardak olmayacak gibi. Ama son kararı verecek olan yer Aksu Belediyesi. Yıkımdan sonra hep beraber oturup bakacağız. Çardak sahipleri buradan faydalanmayı düşünüyorlar. Tek tip bir düzenleme olursa, kimisi ağaçtan, kimisi başka şeylerden kötü görünümden kurtulmasını istiyoruz. Tek tip tek proje olsun yaşanabilir bir yer olsun" dedi.

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Kaya, bölgenin yaşanabilir modern, temiz, konforlu bir yer olmasını istedi. Kaya, caretta caretta'ların üreme alanını da ellerinden geldiği kadar koruma çabası içinde olduklarını sözlerine ekledi.

"DÜZENLEME YAPILSIN"

Bölgede çardakta 12 ay yaşayan 62 yaşındaki Ercan Boyacı, yıkım kararının yanlış olduğunu söyledi. Düzenleme yapılmasından yana olduğunu dile getiren Boyacı, "Yoldan denize kadar olan çardak manzarasının arka bölüme aktarılması taraftarıyım. Buranın insanları da bölgeden faydalanabilsin. Düzgün olmayan obaların, kirlilik yapan obaların, daha düzgün şekilde görüntü kirliliği olmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Çardakları öne değil arkaya yaparsak, caretta caretta'lar da sağlıklı şekilde üremesini yapar" diye konuştu.


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