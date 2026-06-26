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50 TL'ye lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf hesabı tek tek anlattı

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Sivas'ta sattığı 50 TL'lik lahmacunla gündeme gelen Selahattin Yapalı, lahmacunun "50 TL'ye satılamayacağı" şeklinde gelen tepkilere cevap verdi. Satışlarda yüzde 15 karının olduğunu söyleyen Yapalı, "Ucuza satıyorum ama ben kar ediyorum" dedi.

Sivas'ta lahmacunu ucuza sattığı için şikayet edilen Selahattin Yapalı, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunamayınca kampanyasına devam etti.

İDDİALARI YANITLADI

Bu kadar ucuza lahmacun satılamayacağı iddiaları üzerine kazancını maliyet hesaplamasıyla yapan esnaf, karından memnun olduğunu ve kampanyaya devam edeceğini söyleyerek, iddialara yanıt verdi.

50 TL ye lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf hesabı tek tek anlattı 1

"BEN LAHMACUNU YÜZDE 15 KARLA BU FİYATA SATIYORUM"

Esnaf Selahattin Yapalı, "Ben insanları aydınlatmak açısından lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor anlatayım. Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bana neden bu kadar ucuz olduğunu çok soruyorlar. Ben az kazanıyorum ama kazanıyorum. Karımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz. Bu kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar yoğun talep de varken bu kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar, kazancımız kurtardığı zamana kadar lahmacunu 50 TL'den satmaya devam edeceğiz" dedi.

50 TL ye lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf hesabı tek tek anlattı 2

Manisa'dan geldiği Sivas'ta lahmacun yiyen bir vatandaş ise, "Eşim aslen Sivaslı. Kendisi buranın lahmacununu çok övdü, güzel olduğunu söyledi. Yedik, beğendik. Gerçekten çok güzel. Hem doyurucu hem ekonomik. Ekonomiğin zor olduğu günlerde böyle esnafların olması halkımız için güzel bir şey. Herkes yiyebilir, doyurucu ve lezzetli" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Lahmacun
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