50 trilyon dolarlık yatırım fonu toplantısı öncesi rapor açıklandı: Türk bankaları yeniden radarda

ABD'li yatırımcının talebine yanıt olarak Merkez Bankası tarihte ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek. TCMB Yatırımcı Günleri'nin ilki 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleşecek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan toplantıya katılacak. Toplantı öncesinde Bank of America Analisti David Taranto, Türk bankaları ile ilgili analizinde yatırımcı ilgisinin son dönemde arttığına dikkat çekti.

Raporda "Son etkileşimlerin yoğunluğu, tek haneli faizlerin ve kredi notunda artış beklentisinin olduğu 2013 öncesi dönemi anımsatıyor. Bu kez enflasyon, faizlerde normalleşme görünümü ve bankaların reel getirileri ilginin sebepleri arasında" ifadesine yer verildi.

Önceki yılların aksine bu kez büyük yatırımcıların son dönemde Borsaya girişlerde hakim konumda olduğu belirtilerek "Ortak görüş, Türkiye'nin normalleşme temasına en iyi bankaların ayak uyduracağı yönünde. Neredeyse her toplantıda enflasyon beklentileri, kur görünümü ve ortodoks politikaların sürdürülebilirliğiyle ilgili sorular masada" ifadesine yer verildi.

Raporda regülasyonların, borsayı hedge fonların oyun alanı olmaktan çıkardığı belirtildi.

Yükseliş beklentileri ve temel endişelere dair olarak ise "Boğa görüşünde olan yatırımcılar kredi notu konusunda 2000'lerin başındaki gibi artışın başında olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan değerlemeler, düşüş beklentisindeki yatırımcı için bir sorun olarak kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Bankaların uzun zamandır bir sonraki çeyreklik döneme odaklı olarak işlem gördüğünü belirten analist, "Şu anki döngüde bizim için temel değişim, soruların orta vadeli görünüme kaymış olması. Faizlerin zirve yapmasının ardından bankaların temel hikayesinin ilk çeyrek sonrasında hızlanmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Raporda CDS ve tahvil piyasalarında hızlı toparlanma olduğu, hisse senetlerinin de peşinden geleceği belirtilerek Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi hisseleri için 'Al' tavsiyesi verildi.





