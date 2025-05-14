'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emeklilik planlaması yapan pek çok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği konusu. Emekli ve memur zamlarının yanı sıra milyonlar bu sorunun yanıtını da araştırırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yazısında Karakaş, İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemediğine vurgu yapan Karakaş, "Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır" dedi. Devamında Karakaş "Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığını belirten Karakaş, mevcut durumu aşağıdaki tabloyla açıkladı.

Üst sınırın 1 Ocak 2025'den itibaren 46.655,43 TL'ye yükseldiğini belirten Karakaş 1 Temmuz 2025'den itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanının da benzer hesaplamayla belirleneceğini anlattı. Söz konusu rakamın 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacağını belirtti.

TEMMUZDA KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 döneminde geçerli olan tavanın memur zamları dikkate alınarak yeniden güncelleneceğini aktaran Karakaş, bunda yeniden devlet memurlarına yapılacak olan zam miktarının belirleyici olacağını vurguladı.

Hesaplama için mayıs ve haziran aylarına dair enflasyon verileri de beklenirken Karakaş, yaptığı değerlendirmede "Temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına en az yüzde 15,5 en fazla yüzde 17 bandında bir güncelleme görünmektedir" dedi.

Devamında Karakaş "Bu bağlamda geriye kalan son iki aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama yüzde 16 civarında bir ihtimali ağırlık kazandı. Buna göre kıdem tazminatı tavanın 46.655,43 TL’den 54.120 TL’ye yükselmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi" ifadelerini kullandı.

"BU FARK ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ÇOK YÜKSEK"

Karakaş, başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artışın 7 bin 465 TL civarında göründüğünü söyledi.

Temmuz ayından önce emekli olanların her 7 bin 465 TL civarında kayıpları olacağına dikkat çeken Karakaş, bu farkın önceki döneme göre çok yüksek olduğunu vurguladı. Karakaş "Zira 01.07.2024-31.12.2024 dönemi için yaptığım hesaplamada 2025/Ocak ayına göre oluşan fark sadece yıllık 4.827 TL çıkmıştı" dedi.

Emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihinin önemine dikkat çeken Karakaş, işten ayrılmayı veya emeklilik planlaması yapanların söz konusu durumu dikkate almalarının lehlerine olacağını belirtti.