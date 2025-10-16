Bakan Uraloğlu paylaştı! 5G ihalesinde tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi başladı. 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi. 5G ihalesinde 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

"TÜRKİYE'Yİ İLETİŞİMDE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK 5G İHALEMİZİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik.

5G ihalesi kapsamında;

Asgari değer olarak belirlediğimiz 2 Milyar 125 Milyon ABD Doları hedefimiz KDV ile 3 Milyar 534 Milyon ABD Dolarına ulaştı.

Ekonomimize büyük bir katkı sunacak olan 5G ihalemize katılan Turkcell, TurkTelekom, Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

5G ihalesinde Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. 5G ihalesinde B4 paketine 187 milyon dolarla, B5'e 186 milyon dolarla ve B6'ya 208 milyon dolarla en yüksek teklifi Turkcell verdi.

5G İHALESİNDE A1, A2 VE A3 PAKETLERİ İÇİN TEKLİFLER ALINDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi.

A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi. Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi. Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti. A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti. A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu. Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5G İHALESİNDE B1, B2 VE B3 PAKETLERİ İÇİN TEKLİFLER ALINDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone sundu.

BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 3,5 GHz frekansında 3 ayrı 1x80 Mhz bant genişliği için teklifler alındı.

Bu frekanstaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar kapalı teklif verdi. İhalenin sözlü teklif aşamasına üç şirket de katıldı. Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 209 milyon dolarla başlandı. Turkcell, paketler için 214 milyon dolar teklif verirken, Vodafone ve Türk Telekom kapalı zarfta verdiği teklifleri yükseltmedi. Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı.

Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu. Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için toplam teklif tutarı 624 milyon dolar olarak belirlendi. Paketlerin tamamına ilişkin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından frekans bandında yer seçimi yapılacak. (AA)

